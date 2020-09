Básquet: Nicolás Giorello y la delicada situación de los deportes en conjunto.

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio De La Plaza (94.7), Giorello contó que “somos un grupo de profesores de deportes colectivos y que nos hemos visto afectados en nuestra fuentes laborales”. Y siguió: “La idea de juntarnos arrancó a mediados de junio, allí tuvimos una reunión con el Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, nos atendió, le hicimos ver nuestro reclamo y preocupaciones y también le dejamos protocolos en los que explicábamos la manera que podíamos trabajar de manera individual”.



—¿Qué pasó después?

—Nada. Después de esa reunión no hemos tenido ni un llamado telefónico que por los menos nos contaran que nos están teniendo en consideración. Entonces ante la falta de respuesta es que nos hemos convocado para llevar adelante esta manifestación y demostrar que los deportes colectivos también se pueden entrenar de manera individual.



Más adelante, el coach de básquet comentó que “el 6 de agosto se habilitaron las prácticas de deportes individuales en los clubes, pero después se volvió para atrás. Antes del retroceso pensábamos que a principios de septiembre íbamos a poder comenzar con nuestras actividades, pero con la vuelta atrás, eso no pasó”. A lo que añadió: “Ahora que se volvió a habilitar todo de nuevo estamos preocupados, ya pasaron más de 180 días en los que no percibimos nuestros haberes, en los que no podemos trabajar y que los deportistas tampoco pueden realizar sus actividades”.



—¿Qué está pasando con el pago de los sueldos?

—En cuanto a los profesores de básquet somos más o menos unos 250 en la provincial, mientras que en Paraná unos 100 y la mayoría de nosotros estamos cobrando un 50% del salario, la excepción son dos clubes que están cumpliendo con el 100% de los haberes. De todos modos también hay casos en que prácticamente no han podido sostener ni el 50%. Si bien entendimos al principio la situación, tenemos claro que esta pandemia mostró la informalidad en la que trabajamos los entrenadores.



En otro tramo de la entrevista, Giorello confirmó un espacio para los entrenadores de básquet. “Reflotamos la Asociación, en poco tiempo más vamos a hacer la convocatoria para las elecciones. El ente no venía funcionando porque había decaído, pero esta situación no volvió a unir”.



Con la intención de ser escuchados, los entrenadores de deportes colectivos convocaron a una manifestación. Al respecto el DT dijo: “Será este jueves, en Casa de Gobierno, a las 12, allí vamos a mostrar cómo se trabajaría si se habilitan los entrenamientos, siempre con los protocolos y de manera individual”.



Y cerró: “Hasta el momento tenemos la confirmación del hockey, fútbol, voleibol y básquet, nos faltaría confirmar el rugby. Invitamos a la familia del deporte a que nos acompañe, queremos recodarle al gobierno provincial y municipal que Paraná es una ciudad en la que practica mucho deporte”.

Fuente Análisis Digital