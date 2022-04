Básquet: Parque Sur despidió la temporada de Liga Argentina

El sureño despidió la temporada 2021/2022 con una cena en donde estuvieron jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores del equipo profesional.

Una noche de anécdotas vividas, de agradecimientos por parte de los dirigentes para con todos los jugadores de la institución a quienes se les fue entregada la camiseta que cada uno vistió en esta temporada.



Una vez finalizada cada uno de los integrantes del plantel sureño hicieron su balance en lo personal y un mensaje para la familia Sureña.

Laureano Legaria: No salió como esperaba, intente volver y todavía no estaba bien, pero me llevo cosas buenas del grupo que se armó. Me encanta la gente qué hay en parque, es una familia. Siempre se siente el apoyo.

Juan Meyer: Una temporada atípica, con muchos altibajos. Sumando experiencias, viajes, minutos en cancha. No nos vamos a cansar de agradecer a la gente que está todo el tiempo apoyando ya sea en el club y fuera de él. Que gracias a ellos el club es lo que es hoy en día.

Valentín Lofrano: La verdad que en lo personal me voy conforme, por haber podido cumplir mis objetivos y expectativas que tenía. Obviamente, me hubiera gustado que en lo grupal el año sea mejor. Gracias por el cariño y el apoyo de todos los partidos. Fue muy lindo este tiempo compartido

Juanfri Boffelli: La temporada en lo personal fue sumamente difícil en el comienzo con la situación de mi papá, emocional y físicamente me costó, sumando también que no tuve descanso entre Liga y Liga provincial. Como cualquiera, imagino me llevo cosas positivas, y las no tanto, buscare cambiar en un futuro. Es complejo definir una temporada tan larga, cargadas de emociones y momentos distintos. Y para la familia del Puerto Viejo: Simple, GRACIAS!!!

Santino Lanzi: en lo personal creo que fue una temporada en cuanto a los resultados no muy buena pero si en cuanto al grupo bastante buena, ya que no tuve problemas con ninguno de mis compañeros y tenía muy buena relación con todos.

Agradecerle porque por más de que no estábamos ganando la gente seguía yendo a la cancha a alentar y eso siempre se agradece y decirles que son mí segunda familia

Federico Torres: la temporada en lo personal fue con muchas cosas positivas, muchas experiencias, aprendizajes y enseñanzas. Siempre es hermoso jugar para este club y espero seguir haciéndolo. Y para la familia sureña no queda nada más que agradecer por otra temporada más que nos siguen bancando y alentando como siempre, así que muchas gracias por eso y por siempre estar.

Agustín Luter: Fue una temporada rara, buen grupo y buen aprendizaje, Parque Sur mi segunda familia.

Lucas Órcele: Fue una temporada rara, pero de experiencias nuevas y de un hermoso grupo. Parque es mi segunda familia, gracias por siempre estar y siempre alentar.

Ayrton Ibáñez: En mi caso fue una temporada de aprendizajes, aproveche al máximo las oportunidades que me daba Gonza para dar fundamentos y después Iván (payo) que me dejaba hacer los scout previo a los partidos.

Gracias, no hay otra palabra. Parque es grande por su gente y quedo demostrado a lo largo de esta temporada. Gracias, gracias, gracias!

Iván Paolazzi: En lo personal fue una temporada de total aprendizaje. Gracias por el aguante

Alejandro Piccart: En lo personal fue una temporada para aprender, para poder mejorar dentro de la cancha sumando minutos y también afuera con demás cosas.

A la gente de Parque muchísimas gracias por todo el apoyo y el aguante que nos dieron en toda la temporada. Gracias, siempre sureño.

Ignacio Fellay : En lo personal me puso muy contento cómo está lo que ha crecido es increíble, cómo está la cancha de fútbol, piletas, cantina nueva que haya colonia de vacaciones merienda para los pibes del barrio, hockey, skate, entre otras cosas la verdad que muy contento x el club y en lo deportivo fue una experiencia única

Lo del hincha sureño es tremendo, sin palabras

Elnes Bolling: Fue una temporada intensa, irregular, donde nos pasaron muchas cosas negativas a las cuales nos costó salir de esos bajones, pero competimos y eso es lo principal, después es un juego y se puede ganar o perder, importa mucho el cómo. Y mientras se aprenda siempre va a ser positivo!

Que se siga sumando gente a la familia sureña, somos muchos más fuertes juntos, lo demostramos.! Les agradezco de corazón y ojalá nos volvamos a ver pronto. 💪🏾💙

Franco Portillo : No me llevo un balance positivo por los resultados. Pero positivamente me quedo con la tranquilidad de que se dejó todo hasta lo último y con la unión del equipo para defender la camiseta del club siempre.

Gracias por el apoyo que se sintió en cada partido a pesar de los resultados.

Gervasio Guelache: En lo personal no mucho para decir, quizás tenía otra visión de lo q podría haber sido la temporada esta pero bueno como todo tuvo sus cosas positivas y negativas

Para la gente de parque lo q decimos siempre, gracias por hacer el aguante todos los partidos y apoyarnos ganemos o perdamos

Jeremías Ledesma : En lo personal muy contento y en colectivo también , me llevo grandes cosas de un grupo humano muy bueno que se armó dentro y fuera de la cancha , a pesar de los resultados no se terminó como uno esperaba pero se dejó todo hasta el último partido ❤️

Agradecerle por todo , por todo este tiempo que nos acompañaron en las buenas y en las malas.