Básquet: Pasó la 5ta del torneo de formativas de la Asociación Pancho Ramírez

Se jugó la quinta fecha del local de formativas, organizado por la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez, el cual es clasificatorio a la instancia provincial. A continuación, los resultados de todos los cruces.

MASCULINO:

Peñarol vs Regatas (cancha Peñarol), U13: 28 – 84, U15: 53 – 54, U17: 78 – 59, U19: 76 – 87.

Parque Sur vs Atlético Tala (cancha Parque Sur): U13: 52 – 72, U15: 66 – 62, U17: 49 – 61, U19: 54 – 101.

Almafuerte vs Zaninetti (cancha Almafuerte): U19: 61 – 65.

Partido de la séptima fecha: Almafuerte vs Peñarol (cancha Almafuerte): U19: 57 – 75.

FEMENINO: CAVE vs Regatas (cancha Villa Elisa); U13: 67 – 63, U17: 70 – 52.

Zaninetti vs La Armonía (cancha Zaninetti): U13: 34 – 54, U15: 64 – 25, U17: 65 – 24.

Rocamora vs Atlético Tala (cancha Rocamora): U13: 49 – 40, U15: 52 – 40, U17: 73 – 43, U19: 40 – 35.

Unión y Recreo vs Parque Sur (cancha Unión y Recreo): U19: 15 – 56.