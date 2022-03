Básquet: Pasó la sexta fecha del torneo de formativas

Este último fin de semana se jugó la sexta fecha del local de formativas, con tres partidos para el masculino y tres para el femenino. A continuación, los resultados de la última fecha.

FEMENINO

Atlético Tala vs Zaninetti (cancha Atl. Tala): U13: 72 – 45,U15: 29 – 52, U17: 34 – 56.

Regatas vs Rocamora (cancha Regatas): U13: 67 – 44, U17: Postergado, U19: 51 – 32.

La Armonía – Parque Sur (cancha La Armonía): U13: 24 – 64, U15: 27 – 69, U17: 25 – 70.

MASCULINO:

Atl. Tala vs Rocamora (cancha Atl. Tala): U13: 71 – 51, U15: 66 – 61, U17: 56 – 59, U19: 72 – 73.

Zaninetti vs Parque Sur (cancha Zaninetti): U13: 58 – 84, U15: 50 – 66, U17: 67 – 76, U19: 47 – 99.

Regatas vs Almafuerte (cancha Regatas): U19: 85 – 29.

Fuente PRENSA ARBPR. Foto Regatas Uruguay