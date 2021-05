Básquet: Scola ya se entrena de manera individual para Tokio

El capitán del seleccionado argentino está en el país, encerrado en un gimnasio con sus dos personal trainers, entrenando al igual que lo hizo antes del Mundia de China. Ejemplo de ética y disciplina del Capitán del Seleccionado albiceleste de básquetbol.

Como es habitual, Luis Scola siempre se mantiene activo y preparándose para el próximo desafío. Esta vez, el norte son los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en los que el seleccionado nacional buscará una medalla para repetir o mejorar lo conseguido en el Mundial de China 2019, cuando los nacionales ganaron la de plata tras un desempeño increíble.

El argentino no dejó pasar mucho tiempo y tras culminar su temporada con el Varese en la LegaBasket italiana, regresó al país y ya se encuentra encerrado en un gimnasio, practicando con sus dos entrenadores personales, según informó su representante, Claudio Villanueva.

Espero que Luis Scola no se enoje… ¿Ustedes saben por qué es tan grande y tan extraordinario jugador? Desde que llegó a Argentina está encerrado en un gimnasio con sus dos personal trainners, preparándose para los Juegos!!! El más grande ejemplo de un deportista profesional. Chapeau!!!”, comentó Villanueva en su cuenta personal de Twitter.

En su última campaña en Italia, el interno y capitán del seleccionado argentino de básquet tuvo unos promedios notables de 17,8 puntos, 6,6 rebotes y 5,3 asistencias, a la vez que dio un gran crecimiento en el tiro de tres, manteniendo una media del 42,8% y anotando 2,1 de sus 4,9 intentos.

42 años y, como dijo su agente, un ejemplo que sigue vigente. Nada llega fácil y, si no lo creen, pregúntenle a Luis Scola. Ética, disciplina, preparación, constancia y sacrificio. De su búsqueda por la perfección, un nuevo vestigio.