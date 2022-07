Básquet: Se desarrolló la fase inicial de la Liga Femenina U13

El domingo se llevó adelante la Primera Fase de la Liga Provincial Femenina de la categoría U13 de la temporada 2022 de la cual fueron parte 14 instituciones de diferentes localidades entrerrianas.

Parque Sur (Zona A), Rowing (B), Rocamora (C) y Paracao (D) fueron los ganadores de sus respectivos grupos y serán locales en la próxima instancia, que se disputará el sábado 6 de agosto.

ZONA A: PARQUE SUR 79 – LA ARMONIA 24, FERRO (San Salvador) 54 – LA ARMONIA 51,

PARQUE SUR 89 – FERRO (San Salvador) 42.

POSICIONES: 1º.- ROWING 4 pts. +145, 2º.- JUV. UNIDA 3 pts. -67, 3º.- INDEPENDIENTE 2 pts. -78.

ZONA B: ROWING 92 – INDEPENDIENTE 15, JUV. UNIDA 41 – INDEPENDIENTE 40, ROWING 90 – JUV. UNIDA 22.

POSICIONES: 1.- PARQUE SUR 4 pts. +102, 2.- FERRO (San Salvador) 3 pts. -44, 3.- LA ARMONIA 2 pts. -58.

ZONA C: CAVE 75 – ECHAGÜE 59 (PARTIDO 1), REGATAS 56 – ROCAMORA 57 (PARTIDO 2), PERDEDOR 1: ECHAGÜE 54 – PERDEDOR 2: REGATAS 69.

GANADOR 1: CAVE 54 – GANADOR 2: ROCAMORA 58.

POSICIONES: 1º.- ROCAMORA 4 pts. +5, 2º.- CAVE 3 pts. +12, 3º.- REGATAS 3 pts. +14, 4º.- ECHAGÜE 2 pts. -31.

ZONA D: URQUIZA 66 – ATL. TALA 65 (PARTIDO 1), PARACAO 56 – SAN AGUSTIN 52 (PARTIDO 2), PERDEDOR 1: ATL. TALA 30 – PERDEDOR 2: SAN AGUSTIN 57.

GANADOR 1: URQUIZA 47 – GANADOR 2: PARACAO 58.

POSICIONES: 1º.- PARACAO 4 pts. +15, 2º.- URQUIZA 3 pts. -10, 3º.- SAN AGUSTIN 3 pts. +23, 4º.- ATL. TALA 2 pts. -28.

SEGUNDA FASE (6 de agosto): ZONA A: ROWING – ECHAGÜE – JUV. UNIDA, ZONA B: PARQUE SUR – ATL. TALA – FERRO (San Salvador), ZONA C: PARACAO – REGATAS – URQUIZA, ZONA D: ROCAMORA – SAN AGUSTIN – CAVE.