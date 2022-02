Básquet Se jugó la 1ra fecha del local de formativas de la ARBPR

El sábado y el domingo se estuvieron disputando los encuentros de la rama masculina y femenina, respectivamente, que corresponden al torneo clasificatorio al torneo provincial. A continuación, los partidos y los resultados de cada rama.



Masculino:

Regatas vs Rocamora (cancha Regatas), Peñarol vs Parque Sur (cancha Peñarol), Zaninetti vs Atlético Tala (cancha Zaninetti).

U13: Regatas 50 – 52 Rocamora, Peñarol 35 – 89 Parque Sur, Zaninetti 86 – 50 Atlético Tala.

U15: Regatas 63 – 69 Rocamora, Peñarol 41 – 74 Parque Sur, Zaninetti 25 – 57 Atlético Tala.

U17: Regatas 63 – 51 Rocamora, Peñarol 51 – 79 Parque Sur, Zaninetti 57 – 65 Atlético Tala.

U19: Regatas 67 – 51 Rocamora, Peñarol 77 – 70 Parque Sur, Zaninetti 43 – 86 Atlético Tala.



Femenino

CAVE vs Zaninetti (cancha Villa Elisa), Regatas vs Parque Sur (cancha Regatas), Atlético Tala vs La Armonía (cancha Atlético Tala)

U13: CAVE 53 – 38 Zaninetti, Regatas 34 – 51 Parque Sur, Atlético Tala 44 – 35 La Armonía.

U15: CAVE 61 – 29 Zaninetti, Regatas 46 – 51 Parque Sur, Atlético Tala 37 – 42 La Armonía.

U17: CAVE 51 – 54 Zaninetti, Regatas 46 – 51 Parque Sur, Atlético Tala 80 – 33 La Armonía.

U19: Regatas 76 – 39 Parque Sur. Postergado, Unión y Recreo vs Rocamora (cancha Unión y Recreo).

Regatas no compite en U15, CAVE no compite en U19, La Armonía no compite en U19.