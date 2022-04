Básquet: Se jugó parcialmente la 2da fecha del local de mayores

Si bien la segunda fecha comenzó con la victoria de Regatas sobre La Armonía (71 a 65) el pasado lunes, al masculino le quedan dos encuentros más. Por el otro lado, en el femenino todavía no se jugó ningún encuentro, así que habrá dos el fin de semana largo.

Zaninetti vs Parque Sur – 13/04: Masculino: 20hs, Femenino: 21:30hs.

Almafuerte vs Unión y Recreo – 14/04: Masculino: 20hs.

Almafuerte vs La Unión – 14/04: Femenino: 21.30hs.

Libres: Rocamora (masculino y femenino).