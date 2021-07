Básquet Tokio 2020: Argentina cayó con España y no depende de si misma

El Alma perdió 81-71 frente al campeón del mundo y quedó obligado a ganarle a Japón en la última fecha del Grupo C de Tokio 2020 y esperar otros resultados favorables. Clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros por diferencia de gol.



Argentina tuvo un buen primer cuarto pero cayó ante el poderío español.

La Selección Argentina de básquet perdió 81-71 ante España, por la segunda fecha del Grupo C, y comprometió su clasificación a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El Alma tuvo un muy buen arranque de partido y llegó a estar 12-3 arriba en los primeros minutos, pero no pudo sostener el nivel y España, que fue creciendo con el correr de los minutos, emparejó las acciones. Ya en la segunda mitad del partido, el seleccionado europeo fue claro dominador y llegó a sacarle al conjunto argentino 12 puntos de ventajas.

Nicolás Laprovittola fue el más destacado del Alma con 27 puntos, que lo posicionaron como el máximo anotador del partido, cuatro asistencias y y dos robos de balón. Por el lado del combinado europeo, Ricky Rubio se lució con 26 tantos, cuatro asistencias y un robo.

La Selección Argentina de básquet volverá a jugar el domingo 1° de agosto, a la 1.40, ante Japón. Aún tiene la chance de clasificarse como uno de los dos mejores terceros y para eso no solo deberá derrotar al local, sino que también tendrá que estar atento a los partidos del Grupo A y B, que se disputarán entre la noche del viernes 30 y la mañana del sábado 31 de julio.