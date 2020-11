Básquetbol de España: Real Madrid vence a Valencia y continúa líder invicto

Real Madrid, con participación argentina, derrotó como visitante a Valencia por 86-78, para continuar como líder invicto de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España, al disputarse la novena fecha.

El conjunto “merengue”, que reúne una marca 8-0 y encabeza las posiciones, evidenció una notoria supremacía en el primer tiempo, a punto tal que se fue al descanso con una ventaja de 25 tantos (50-25).



Sin embargo esa diferencia se redujo en forma notable en el segundo período, con un desempeño destacado del ala pivote local, el francés Louis Labeyrie, quien terminó con 26 puntos y 4 rebotes.



En el quinteto dirigido por el DT Pablo Laso, el base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) sumó 8 tantos (1-3 en dobles, 2-5 en triples), 4 asistencias, 3 recuperos y un rebote en 27 minutos, según el sitio de la ACB.



Mientras que el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex San Antonio Spurs de la NBA) contribuyó con 6 unidades (2-3 en triples), 3 pases gol y un rebote en 13m. El alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) no actuó por un esguince de tobillo.



Además, el base marplatense Luca Vildoza colaboró con 12 puntos (2-5 en dobles, 1-6 en triples, 5-7 en libres), 6 robos, 3 asistencias y 2 rebotes en 25m. para el campeón Baskonia, que derrotó como visitante a Gran Canaria, por 75-71



En tanto, Barcelona, con 4 tantos (1-1 en dobles, 2-2 en libres) en 11m. del alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), le quitó el invicto a Iberostar Tenerife (6-1), al ganarle por 81-74



Otros resultados registrados: Unicaja Málaga 82-Obradoiro 76; Joventut de Badalona 97-Estudiantes 70; Burgos 78-Fuenlabrada 99.



En partidos jugados el sábado, Betis 74-Gipuzkoa 62 (Lucas Faggiano 6 tantos y 3 rebotes); Manresa 94 (Juan Pablo Vaulet 8 puntos y 2 rebotes)-Bilbao Basket 78.