Básquetbol: Rocamora sumó al interno Horacio Rigada

Rigada se sumó ayer a los entrenamientos con el plantel en el balneario Itapé, ya formó parte del equipo que en mayo de 2011 logró el ascenso al TNA y ahora vuelve en reemplazo de Martín Pascal, lesionado en la primera burbuja.

Tras la lesión del escolta Martín Pascal durante la primera burbuja de la Liga Argentina de Básquetbol, Tomás de Rocamora salió nuevamente al mercado para incorporar otra ficha mayor de manera provisoria y este martes sumó al interno Horacio Rigada, quien ya vistió los colores del club en otras oportunidades. “Lo tomo como un pequeño desafío y un sueño”, afirmó el jugador.

Rigada, quien este martes ya se entrenó con el plantel en el balneario Itapé, formó parte del equipo que en mayo de 2011 logró el ascenso al TNA. En la ciudad también jugó para Regatas Uruguay (11-12) y a continuación en Zaninetti (12-13). Luego emigró a Santa Fe para jugar cuatro años en Sportivo Suardi, más tarde recaló en Atlético Sastre y más recientemente en Racing de San Cristóbal.

“Lo tomo como un pequeño desafío y un sueño, es algo que me había quedado pendiente después de haber jugado las otras categorías con el club. Aunque sea un año atípico trataré de dar lo mejor y estar a la altura del torneo”, manifestó el jugador de 31 años y 1.90 de altura.

A pesar de haber estado con el resto del plantel aún no profundizó con el técnico Juan Manuel Varas. “Todavía no pude hablar con Juan, fue todo tan rápido que aún me falta eso. Igual, él ya conoce mi juego, sabe que de entrega va a tener el 100 % para lo que sea con tal de sumar en el equipo”, contó al respecto.

“Va a ser raro el primer partido, en este contexto de burbuja en pandemia. No sé cuánta gente pueda ir a ver los partidos o no. Mi último partido en el club fue cuando ascendimos al TNA y la cancha explotaba por todos lados; fue algo hermoso…”, señaló finalmente y en relación a cómo imaginaba su primer encuentro.

Claramente no se trata de jugadores en los mismos puestos y por eso el entrenador Juan Manuel Varas manifestó lo siguiente: “Ante la baja con tiempo indefinido de Martín tuvimos que salir a buscar lo mejor para el equipo y que mejor que alguien del club; de la casa, que tuvo un recorrido por todas las Intermedias de la institución y que haya ascendido en el club”.

“Después desarrolló su carrera profesional mayormente en la provincia de Santa Fe. Sabemos que no es la misma posición pero por suerte contamos dentro de la plantilla con jugadores que se pueden adaptar, tales los casos de Impini o Cognigni, que claramente formarán parte de la rotación perimetral y Horacio nos dará una posibilidad más en el juego interior”, agregó.