Batakis lleva a cabo varias reuniones en Estados Unidos

La ministra de Economía, Silvina Batakis, ratificó que la Argentina cumplirá con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



“Con el Fondo no hablamos de tocar las metas. Sino cómo vamos a cumplir las metas. Las metas las tenemos que cumplir y no hablamos de hacer ninguna revisión de esas metas”, dijo esta tarde de martes la titular del Palacio de Hacienda durante un contacto que mantuvo con la prensa en la Embajada argentina en Washington.

Tras completar su visita de dos días a Washington, donde desarrolló una intensa agenda que incluyó entrevistas al más alto nivel institucional con funcionarios del Tesoro de EEUU, el FMI y el Banco Mundial, Batakis realizó un balance de la actividad a la que consideró como “muy positiva”.

En lo que respecta a los encuentros que mantuvo con el FMI, Batakis reveló que por la mañana se sumó a la agenda otra nueva reunión con el staff técnico que no estaba originalmente prevista, antes del desayuno que mantuvo con inversores.

Por el FMI participaron la directora Adjunta del Departamento Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y Luis Cubbedu, encargado del caso argentino.

“Con el Fondo hablamos de cómo vamos a hacer para cumplir las metas”, reiteró Batakis, satisfecha de haber cumplido con el objetivo del viaje que fue de presentación con las autoridades estadounidenses y de organismo multilaterales, para que la conozcan como profesional, gestora de políticas y como persona.

En la charla con la prensa, Batakis ratificó además que “las medidas que lleva adelante cuentan con respaldo de la coalición de gobierno”.

“Estamos en una coalición de gobierno, y dentro de esa coalición de gobierno hay un equilibrio, que efectivamente está dado para que podamos implementar estas medidas y vayamos desarrollando todo lo que tenemos que desarrollar para calmar un poco a la economía argentina”, dijo.

Luego de mantener este contacto con la prensa, Batakis y la viceministra Karina Angeletti partieron hacia el aeropuerto, para emprender el regreso a la Argentina, escoltadas por el embajador argentino en Washington DC, Jorge Argüello.