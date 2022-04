Battaglia descartó a Salvio contra Lanús

oca arrancará una seguidilla de tres partidos en ocho días con el objetivo de clasificarse a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El primero de los compromisos será este domingo a las 19 ante Lanús en La Bombonera, y antes del duelo, Sebastián Battaglia habló en conferencia de prensa.

El tema central que rondó a la palabra del DT xeneize fue la situación de Eduardo Salvio, quien quedó imputado tras una denuncia de su esposa Magali Aravena, en una causa caratulada de “lesiones en contexto de violencia de género”. El León reconoció haber dialogado esta mañana con el Toto y confirmó que no será tenido en cuenta para el partido con el Granate.

“Hablamos con Toto y seguramente su cabeza no está para el fin de semana. Lo comprendemos. Estuvimos al tanto de lo que pasó ayer. Está pasando por una situación difícil y su cabeza no está para estar hoy pensando en la competencia, por lo que seguramente no va a participar”, comentó en primera medida.

Al ser consultado sobre cómo se manejarán con Salvio de cara al futuro, Battaglia evitó dar detalles y explicó que “la gente del club se está encargando del tema y veremos como sigue”.

En otro orden, se refirió al once que planea poner en cancha ante Lanús y si bien no dio pistas, comentó que la idea es “tener un equipo conformado y sin muchas modificaciones”, aunque también reconoció que no es sencillo por la seguidilla -y cercanía- de los partidos.

Para cerrar, el entrenador de Boca hizo mención al triunfo ante Always Ready y se mostró conforme con lo hecho por sus jugadores: “El grupo tiene buenos equipos y el otro dimos un buen paso para emparejar las cosas. Hay que seguir por este camino”.