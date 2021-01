Benefician con libertad a sujeto que fuera detenido por balear casa de expareja

Se realizó audiencia en el Salón del Juzgado de Garantías, ante juez de turno en feria, doctor Gustavo Ariel Díaz, para tratar la situación de un joven al que se le acusa de violencia de género, causa que lleva adelante el fiscal auxiliar N° 4, doctor Mario José Schreiner.

El acusado es David Orlando Lucero, quien es representado por el abogado particular, doctor José Pedro Peluffo. A Lucero se lo acusa de que en horas de la mañana del día 13 de septiembre de 2020 la llamó por teléfono y le dijo a su expareja que si no lo dejaba ver al nene se lo iba a sacar, y que si ella no quería volver con él la iba a matar, causando gran temor en la víctima.

Por otra parte, el 21 de enero de 2021, habría ido en su vehículo Megane de color azul, al domicilio de su expareja, quien en ese momento se encontraba en el interior del mismo junto con su familia, y realizó múltiples disparos de arma de fuego contra la vivienda.

El fiscal señaló que tales hechos encuadran dentro de lo previsto en los arts. 4 y 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y en los delitos tipificados en nuestro Código Penal de “Amenazas Calificadas (arts. 149 bis primer párrafo del Cód. Penal) en un contexto de Violencia de Género y Abuso de Armas, ello en concurso real (Art. 104 del Código Penal)”, atribuibles al imputado.

El doctor Schreiner describió las tareas investigativas realizadas y que se han citado a prestar declaración testimonial al tío y actual pareja de la víctima. Según señalara el fiscal, en coincidencia con el defensor Peluffo, las vainas que fueran halladas supuestamente frente al domicilio de la denunciante, no fueron halladas por personal policial de la División Criminalística, sino por particulares.

En virtud de los elementos obrantes se solicitó la libertad bajo medidas de coerción en favor de del imputado David Orlando Lucero, (a) «Carretilla», quien deberá cumplir estrictamente, ya que ante cualquier incumplimiento se revocará la medida y será detenido nuevamente. Fuente: 03442