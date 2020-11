Boca Jrs: “Pol” Fernández no jugará más en Boca y Salvio viaja

El entrenador Miguel Ángel Russo, en la previa al viaje a Brasil para visitar el miércoles a las 21.30 a Internacional en Porto Alegre, señaló hoy que el volante Guillermo “Pol” Fernández no jugará más en Boca, al tiempo que destacó que Eduardo Salvio, recuperado de su lesión muscular, estará en la visita a Brasil.



La vuelta de Salvio

“El ‘Toto’ está muy bien, trabaja a la par del grupo y viajará con nosotros. Estamos bien y sabemos que es un partido clave en la etapa definitoria de la Copa Libertadores”, señaló Russo este mediodía en rueda de prensa presencial realizada en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza.

El posible equipo para el miércoles

Un posible equipo de Boca para el partido de ida por octavos de final de la Libertadores, aunque el DT no confirmó un once, sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Nicolás Capaldo y Jorman Campuzano; Salvio o Soldano, Sebastián Villa; Edwin Cardona o Soldano; y Carlos Tevez.

Boca realizará hoy su última práctica antes de viajar a Brasil y otra posibilidad sería formar una línea de cinco en el fondo, con el agregado del zaguero central peruano Carlos Zambrano, en lugar de Soldano, y un ataque con Villa o Salvio, Tevez y Cardona.

La salida de Fernández

“Son cuestiones personales, no es jugador del club”, dijo Russo en referencia a “Pol” Fernández, quien está a préstamo del Cruz Azul de México y que entró en conflicto con la dirigencia de Boca por cuestiones contractuales.

Sin entrar en polémicas ante la insistencia de las preguntas sobre Fernández, el entrenador dijo: “En mi caso llegamos hasta un punto y la decisión ya está tomada. Las negociaciones empiezan y se terminan. Punto”.