Boca Jrs: Rojo y Cardona dieron positivo de Covid-19

El colombiano dio positivo de coronavirus (al igual que Marcos Rojo) y el sábado estuvo en el banco en el encuentro ante Atlético Tucumán. Alerta en el Xeneize. En el día de ayer le realizaron hisopados a todo el plantel de cara al choque por la Libertadores de mañana.

La imagen de Cardona en el banco de suplentes que preocupa

Boca comunicó este domingo que tanto Marcos Rojo como Edwin Cardona dieron positivo de coronavirus en el test rápido que les realizaron ayer por la mañana y de esta manera, salvo que los PCR de otro resultado (poco probable), se perderán el debut en la Copa Libertadores de América frente a The Strongest.

Rojo no estuvo a disposición de Miguel Angel Russo en el partido entre Boca y Atlético Tucumán, pero Cardona estuvo en el banco de suplentes y eso genera mucha incertidumbre.

Edwin Cardona estuvo en el banco de suplentes en el encuentro entre Boca y Atlético Tucumán, y la idea de Russo era darle algunos minutos pensando en el partido la altura de La Paz ante The Strongest. Finalmente, no entró.

En la transmisión del partido, al mediocampista colombiano se lo vio sin barbijo y luego del positivo de ayer por la mañana, esa imagen genera un interrogante respecto a si algún compañero pudo haberse contagiado.

Donato Villani, jefe del coordinal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), habló en Abran Cancha y aseguró que los futbolistas deben tener puesto el barbijo cuando están en el banco de suplentes.

Además, Villani expresó que Boca debería aislar a los jugadores que estuvieron junto a Cardona al ser considerados “contacto estrecho”.