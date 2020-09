Boca le ganó a Libertad y quedó puntero en su grupo

En la noche de este último jueves, Boca Juniors le ganó a 2 – 0 a Libertad de Paraguay en condición de visitante, por el grupo H de la Copa Libertadores. El conjunto “Xeneize” no dejó dudas y estuvo firme en todas sus líneas. Ambos goles fueron anotados por Eduardo Salvio, que se convirtió en el goleador del club en la edición actual de la Copa.

Para Boca no hubo tal parate, al punto de que el equipo de la ribera no flaqueó en ninguna de sus líneas. Con una defensa y mediocampo en gran nivel, junto a una delantera letal y encendida, Boca no le dio oportunidad al conjunto paraguayo para descontar. El “Toto” Salvio fue el autor de los dos goles de los de azul y oro, siendo también la gran figura del encuentro.

El equipo de Miguel Ángel Russo, quien no viajó a Asunción por ser paciente de riesgo y tuvo como reemplazo a su ayudante Leandro Somoza, se plantó bien desde el inicio del duelo. Con una gran defensa y un Campuzano que sigue en el gran nivel mostrado antes del parate, Libertad casi no tuvo chances de poner en peligro el arco de Andrada, que nuevamente logró mantener su arco invicto.

Para la próxima jornada, Boca viajará a Colombia para enfrentar a Independiente Medellín a defender la cima del grupo, en la que se encuentra con siete unidades. En tanto, el conjunto colombiano todavía no sumó puntos y si no le gana a Boca, se complica para una futura clasificación.