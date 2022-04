Boca no pasó del empate ante Lanús en La Bombonera

Boca, que venía de un triunfo en la Copa Libertadores, volvió a empatar en la Copa Liga Profesional. El Xeneize igualó por 1-1 frente a Lanús, en condición de local, por la décima fecha de la Zona B: es el tercer empate consecutivo para el equipo de Sebastián Battaglia, que quedó cuarto en su grupo.



El conjunto local pasó al frente en el marcador desde el vestuario. A los 5 minutos, Sebastián Villa remató desde afuera del área y, gracias a un desvío en Matías Pérez, logró abrir el marcador: fue el 1-0 parcial.

El Xeneize dominaba, pero Lanús se despertó promediando la primera mitad, de la mano del juvenil Braian Aguirre. Y la visita llegó al empate a los 24 minutos. Tras una gran asistencia de Lautaro Acosta, el mediocampista superó a Javier García, se cayó y la pelota le quedó a José Sand, quien la empujó sobre la línea para anotar el 1-1. El línea consideró que hubo off side de Aguirre y, por eso, en primera instancia el árbitro Facundo Tello anuló el gol. Sin embargo, desde el VAR advirtieron que podía no haber fuera de juego y, tras revisar la jugada, finalmente convalidaron el gol del Pepe.

En el medio, Boca sumó otro dolor de cabeza: se lesionó Gastón Ávila (una molestia muscular) y Sebastián Battaglia mandó a la cancha a Marcelo Weigandt. Luis Advíncula se paró como defensor central en lo que quedó del partido.

El Grana se despertó con el gol y pasó a controlar a Boca. Incluso estuvo cerca de darlo vuelta tras un remate de José López. Por su parte, el Xeneize reaccionó sobre el final y casi llega al segundo con disparos de Sebastián Villa y de Darío Benedetto.

En la segunda mitad, ninguno logró imponerse: hubo apenas algunas aproximaciones por lado. Lanús casi lo gana a poco del final: un bombazo de Matías Pérez dio en el palo, en lo que fue la situación más clara del segundo tiempo. A su vez, sobre el final, el Xeneize reclamó penal por una mano de Ángel González, aunque el VAR consideró que no fue infracción.

Finalmente, todo terminó en empate. Con este resultado, Boca llega a 17 puntos y está cuarto en la Zona B de la Copa Liga Profesional, detrás de Aldosivi (19), Tigre (19) y Estudiantes (21).