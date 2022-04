Boca recibe a Lanús en busca de tranquilidad

Después de una semana convulsionada por la situación de Eduardo Salvio, Boca se enfrenta a Lanús con el objetivo de lograr un triunfo que le permita mantenerse en los puestos de clasificación y, a su vez, ganar tranquilidad puertas adentro. Este domingo, desde las 19 y por la 10º jornada del Copa Liga Profesional, el Xeneize recibe al Granate en La Bombonera. A continuación todo lo que tenés que saber de partido que será dirigido por Facundo Tello.

El conjunto de Sebastián Battaglia, que viene de superar a Always Ready entresemana por la Copa Libertadores, buscará aprovechar ese envión y continuar por la misma senda para volver al triunfo tras dos empates consecutivos en el certamen doméstico (se encuentra cuarto con 16 unidades en la Zona 2). Para eso, la idea del DT es mantener a la base titular y realizar tan solo algunas variantes en relación al once que jugó el martes.

Lo que es un hecho es que en el arco estará Javier García, teniendo en cuenta que Agustín Rossi sufrió un desgarro en el aductor en el duelo copero. En el fondo también habrá modificaciones, porque Marcos Rojo recuperará su lugar en la zaga tras ausentarse en certamen continental por estar suspendido. La principal duda del León, ante la gran cantidad de bajas en este sector, es quien será su acompañante. La disputa se dirime entre tres nombres: Gastón Ávila, Gabriel Aranda o Esteban Rolón.

Por último, sin variantes en el mediocampo, el otro movimiento de piezas se dará en el sector ofensivo. Sebastián Villa, sancionado en la Libertadores al igual que Rojo, regresará a la titularidad en Boca en lugar de Eduardo Salvio, quien no fue convocado por los problemas personales que está atravesando.

En lo que respecta a Lanús, si bien su presente no es bueno ya que transita en la última posición de la Copa LPF con apenas 6 puntos, llega con el empujón anímico de haber conseguido un triunfo el último jueves ante Barcelona de Ecuador, por la Copa Sudamericana. Con apenas tres días de recuperación, por el momento no hay demasiadas certezas del equipo que planea poner Jorge Almirón, aunque todo parece indicar que habrá un puñado de cambios.