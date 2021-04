Boca sin Más recibe al Santos en la Bombonera

Boca afrontará este martes su segunda presentación en la Copa Libertadores de América y Miguel Angel Russo, entrenador del Xeneize, tiene un problema en el lateral izquierdo en la previa del partido ante Santos.

La duda de Russo pasa por el lateral del sector izquierdo de la defensa.

Con Frank Fabra todavía suspendido por la expulsión que sufrió justamente ante Santos en las semifinales de la pasada edición de la Copa Libertadores, Emmanuel Mas es la opción natural en ese puesto, pero el defensor no está bien desde lo físico (temen por una lesión si lo arriesgan) y tiene más de un pie afuera del encuentro de este martes en La Bombonera.

El juvenil Agustín Sandez, quien tuvo su debut ante The Strongest, es una de las opciones que tiene Russo para cubrir el lateral izquierdo en caso de que, finalmente, Mas no pueda jugar ante Santos.

La otra alternativa, en caso de que Russo no quiere incluir de entrada al juvenil, es que Julio Buffarini pase al sector izquierdo y por la derecha jugue Nicolás Capaldo.

Miguel Angel Russo tiene que definir quién es el acompañante de Sebastián Villa y Carlos Tevez: si vuelve a apostar por Franco Soldano o si entre los 11 ante Santos aparece Agustín Obando.

En definiva, los once de Boca serían Agustín Rossi; Capaldo o Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Buffarini o Sandez; Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Almendra; Villa, Tevez y Soldano u Obando.



