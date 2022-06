Bochas Rivadavia volvió la punta del Oficial 2022

Rivadavia aprovechó que Sarmiento tuvo fecha libre, para volver a la punta del Torneo Ofialc de Bochas 2022.

La sexta fecha del oficial de bochas se completó con cuatro encuentros donde el Club Rivadavia, aprovechó la fecha libre del ex puntero Sarmiento y adueñarse de la misma. El Tricolor superó a Alamgro y se adueñó de la punta al menos hasta la próxima fecha que comenzará éste lunes y quedará libre.

SÍNTESIS:

Resultados: Bajada Grande 5 – San Martín 5, Unión y Recreo 4 – Juventud de Caseros 6, Larroque 5 – Los Gorilas 5, Almagro 4 – Rivadavia 6. Libre: Sarmiento

Posiciones: Rivadavia, 36; Sarmiento (), 31; Juventud (), 30; Larroque (), 28; Unión y Recreo (), 27; Almagro (), 26; Bajada Grande y Los Gorilas, 21; San Martín (), 20. (*) Ya tuvieron fecha libre.

Próxima fecha (7ª): Los Gorilas vs. Almagro, Juventud de Caseros vs. Larroque, San Martín vs. Unión y Recreo, Sarmiento vs. Bajada Grande, Libre: Rivadavia.