Bochas: Sarmiento sigue arriba tras la 5ta fecha

Se disputó durante estos días pasados, la 5ta fecha del Torneo de la Asociación Uruguayense de Bochas «Eduardo Barrios», tras lo cual así quedaron las posiciones: Sarmiento 31, Rivadavia 30, Juventud 24 (ya quedo libre), Unión y recreo 23 (ya quedo libre), Larroque 23 (ya quedó libre), Almagro 22 (ya quedó libre), Los gorilas 16, Bajada Grande 16, San Martín 15 (ya quedó libre).

Este lunes comienza la 6º fecha, siendo el primer partido a las 20:15, recordándose a los clubes empezar los partidos al horario mencionado

Bajada Grande vs San Martín, Unión y Recreo vs Juventud, Larroque vs Los Gorilas, Almagro vs Rivadavia. Libre: Sarmiento.