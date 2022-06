Bochas: Sarmiento volvió a la punta del Oficial

Se jugó la 4ta. Fecha del Torneo Oficial de la Asociación Uruguayense de Bochas «Eduardo Barrios, con los siguientes resultados.

4º Fecha: Sarmiento 7 Vs Juventud 3, Bajada Gde 6 Vs Los Gorilas 4, Unión Y Recreo 6 Vs Rivadavia 4, Larroque 6 Vs Almagro 4, Libre: San Martín.

Posiciones: Sarmiento 25, Rivadavia 24, Almagro 22, Larroque 19, Juventud 17, Unión Y Recreo 15, Los Gorilas 14, Bajada Grande 13, San Martín 11.

5º Fecha: Rivadavia Vs Larroque, Los Gorilas Vs U. Y Recreo, Juventud Vs Bajada Grande, San Martín Vs Sarmiento, Libre: Almagro.