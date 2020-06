“Boina” Rodríguez se espera la audiencia se reclama por justicia

En la audiencia de etapa intermedia se elevó a juicio en mayo pasado la causa seguida contra cinco personas por el brutal crimen de Leonardo “Boina” Rodríguez, cometido el 21 de abril de 2019.

El juez de Garantías, Dr. Gustavo Ariel Díaz, recibió la presentación por parte de la agente Fiscal N° 4, -Dra. María Albertina Chichi, para solicitar el cierre de la causa. De esta manera, los imputados Leandro Martín Saldivia (22), Luis Rafael Morinico (30) y Cristian Miguel Suárez (18), el menor de 17 años y Mirta Gómez la mujer que compró el aparato de telefonía, esperan que la Cámara de fecha e integración del Tribunal para el debate. Mientras la espera sigue, muy complicada de definir a raíz de la situación del Covid19, Mabel Etcheverria, la ex compañera de vida del “Boina”, envió un mensaje pidiendo justicia, que dice: “Estimados ciudadanos, me permito escribirles, desde el dolor que siento desde hace más de 1 año. Soy Mabel Etcheverria de la ciudad de Concepcion del Uruguay Entre Ríos. El día 21/4/2019 a las 15:30 de la tarde (día que jamás voy a olvidar) Declararon muerto a Leonardo Rodríguez apodado El Boina. Y para que ustedes sepan, o en su defecto lo recuerden, El Boina, fue asesinado. Si usted se pregunta el porqué de mi escrito, es para hacerle el pedido, de que POR FAVOR, no sea tratado este caso como uno más. La vida de un ser humano puede caer tan bajo si creció en un ambiente adverso, carente de expectativas, de seguridad o de amor. Entiendo que ustedes con todas esas privaciones, tendrán muchas razones para no valorar la vida y cometer actos de brutalidad. Pero debo decirle que si en la tierra no existe la justicia que merece El Boina, sé que existe Dios, él va a encargarse. Me refiero a los asesinos de mi compañero que fue arrebatado como si fuera nada. Para que conozcan mi dolor y para que sepan que NUNCA voy a bajar los brazos, voy a seguir luchando por justicia. Soy Mabel etcheverria y fui compañera de vida de Leonardo Rodríguez “él boina” y nunca jamás voy a bajar la voz. Fuente 03442