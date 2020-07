Bordet convocó a trabajar dejando las actitudes sesgadas y partidarias

El gobernador Gustavo Bordet convocó este 9 de julio a “pensar en el futuro, a trabajar fuertemente para recuperar el empleo, la economía y poner toda nuestra capacidad de trabajo para que, desde un Estado ordenado, podamos dar respuesta a todos nuestros vecinos”.

“En esta tarea ponemos nuestro compromiso y responsabilidad en estos momentos críticos”, aseveró el mandatario desde Concordia donde participó del izamiento de la Bandera, en conmemoración de los 204 años de la independencia Argentina.

“Hay que convocar a trabajar deponiendo todas las actitudes sesgadas, partidarias o sectoriales, para encontrar una síntesis que nos permita avanzar por una senda de crecimiento. Hoy no es tiempo de pensar de manera egoísta con una visión electoral que no existe”, añadió el gobernador entrerriano.

“Nos obliga esta situación a pensar desde la grandeza que tenemos que tener para honrar los cargos que ocupamos y de esta manera cumplir con nuestras obligaciones, que son: sostener el empleo y un aparato productivo que posibilite el desarrollo de nuestra provincia”, afirmó.

El mandatario participó de un acto que consistió en el izamiento de la Bandera nacional, de Entre Ríos y de Concordia, en la plaza 25 de Mayo, junto al intendente Alfredo Francolini, la diputada nacional Mayda Cresto y el senador provincial Armando Gay, entre otras autoridades.

Luego hizo lo propio, mediante videoconferencia con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y 24 gobernadores, donde de manera virtual conmemoraron los 204 años de la independencia argentina, también en conexión con la casa histórica de Tucumán

“De esta manera, en una situación excepcional que vive el país, celebramos nuestra Independencia Argentina que tiene un contenido muy particular para todos”, señaló Bordet.

Haciendo un poco de historia, recordó que “fueron 29 diputados que asistieron al Congreso de Tucumán, pero la Liga de los Pueblos Libres, integrada por Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones y la Banda Oriental, habíamos tenido el Congreso de Oriente en Concepción del Uruguay, en el Arroyo La China, el 29 de junio de 1815, un año antes, donde ya estaba declarada la independencia. El 9 de Julio completa la declaración de la independencia de la Argentina”, apuntó. Y agregó que “esto se afianzará en sus instituciones con el Tratado del Pilar, el 24 de febrero de 1820, del que se conmemoraron 200 años en un acto al que pude asistir, donde se determina el carácter federal y republicano de la Argentina, que es lo que nos va a definir como país porque aleja todas pretensiones monárquicas que todavía existían”.

Para el mandatario, “esta historia nos remite hoy a la actualidad para poder hacer votos, en una situación excepcional que vive el planeta, nuestro país, nuestra provincia y nuestras ciudades. Estamos haciendo esfuerzos para poder tener controlada una pandemia que ha causado estragos, pero si hacemos las cosas bien como se vienen haciendo podemos tener controlada una situación”, dijo.

Asimismo, afirmó que “esto nos obliga a redoblar un esfuerzo para pensar de qué forma recuperamos una economía que ha caído abruptamente y que ha provocado que muchos argentinos caigan por debajo de la línea de pobreza, lo que realmente es algo muy preocupante.

Ingreso Familiar

de Emergencia

En ese sentido, indicó que “recibimos ayer la muy buena noticia que transmitió el Presidente de que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) va a sostenerse este mes; esto es muy importante, hay muchos beneficiarios en Entre Ríos y ayuda a evitar que puedan penetrar la línea de pobreza. Esto nos obliga a tener un espíritu solidario entre todos los entrerrianos, entender que hay mucha gente que está pasando muy mal y que tenemos que poner todos el máximo sacrificio para generar una equilibrio que permita que nuestra sociedad se pueda desarrollar”.

Hizo notar que “hoy en la provincia de Entre Ríos el 93 por ciento de toda la actividad industrial, comercial, productiva, de servicios está habilitada, queda muy poco y está restringida prácticamente a las ciudades que no presentan casos de transmisión por conglomerado. Hoy hay tres ciudades en esas situación, Sana Ana, Ibicuy y Paraná, el resto está prácticamente tendiendo a normalizarse”.

“Nos queda retomar las clases y para eso ya estamos trabajando en un protocolo, pero también estamos pensando de qué forma trabajamos junto al sector privado para poner lo mejor de cada uno y encontrar las soluciones que hoy necesita el país y la provincia”, subrayó.