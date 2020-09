Bordet define más viviendas e infraestructura de servicios en zonas rurales

“Es nuestra decisión mirar a la provincia como un todo y no sólo a las grandes ciudades”, sostuvo el gobernador al entregar este martes 10 viviendas rurales en Colonia Antonio Tomás, una pequeña comunidad rural del departamento Paraná.

Acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, el gobernador Gustavo Bordet entregó aportes y visitó una escuela.

“Son obras que tienen un impacto muy fuerte en la zona rural y hay que generar infraestructura para que la población rural no tenga que emigrar.

El presidente de la Junta de Gobierno, Edgardo Minchioti, definió de “histórica” la visita del mandatario.

Tras la entrega de viviendas y un aporte para ampliar la junta de Gobierno ubicada a la vera de la ruta 8 que une Cerrito con Hernandarias, Bordet recorrió la escuela N° 72 Guillermo Enrique Hudson. Además lo acompañaron el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni, y el diputado Gustavo Zavallo.

Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet precisó que “se entregaron viviendas a 10 familias de la localidad rural Antonio Tomas que vienen en franco crecimiento” y detalló que “hay siete que están prácticamente listas y en un mes se estaría entregando”.

El mandatario dijo que también se avanzó en algunos requerimientos de la Junta y en cuestiones “para ir mejorando la calidad de vida de la población rural que, por suerte en Entre Ríos, es mucha. Hay que generar obras de infraestructura para que la población rural tenga las condiciones para poder afincarse y no tener que emigrar, por ejemplo, por falta de viviendas, a un centro urbano”, remarcó.

En cuanto al programa Primero tu Casa que se financia el 100 por ciento con recursos provinciales, Bordet aseguró que “tiene también el cometido de llegar a juntas de gobierno a donde antes no se llegaba. Esta es la primera vez que hay un programa de viviendas en Antonio Tomás, como también lo hay en muchas juntas de la provincia. Tienen como fundamento sostener la población rural a través de viviendas, de llegar con servicios”.

Dicho esto, precisó que “cada una de las viviendas tiene un termo tanque solar, con lo cual se ahora energía eléctrica y se puede tener agua caliente en toda la casa. También están construidas con todas las condiciones necesarias para poder ser habitadas como está ocurriendo en esta localidad”.

Caminos

Por otro lado, Bordet manifestó que “los caminos son importantes y se está trabajando mucho para poder llegar al territorio con distintas acciones viales que permitan satisfacer una demanda que venía muy contenida, y que desde hace muchos años no se realizaban inversiones. Ahora tenemos el acompañamiento decidido del gobierno nacional que nos ha facilitado mucho y estamos retomando obras que se había parado durante cuatro años. Hoy se está volviendo a reactivar obras como la ruta 18, la autovía, la ruta 6 y la 127, la circunvalación de Paraná por la 12 y en la que mañana estará el presidente Alberto Fernández en el comienzo de esa obra”, precisó.

En ese marco, mencionó también que “hay muchas otras obras que se están haciendo con fondos provinciales para llegar a todo el territorio, tanto a través de las rutas troncales como el de los caminos rurales también”.

“Entre Ríos por su topografía tiene muchos ríos, arroyos y el suelo es más húmedo, entonces requiere de inversiones viales quizás más costosas que otras provincias, pero hay que realizarlas. Se necesitan muchos puentes, y acá mismo estamos inaugurando una alcantarilla muy cerca. Son obras que, por ahí, no son tan significativas, pero que tienen un impacto muy fuerte en la zona rural”. En ese marco, recordó la vista un mes atrás en Aldea Engelfed y Colonia Merou donde se hizo una alcantarilla. “Es un lugar donde transita toda la producción y vincula las comunidades, y ahí el Estado tiene que estar presente. Por eso, se tomó esta decisión de poder mirar a la provincia como un todo y no solo a las grandes ciudades”, insistió.

Histórica

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno, Edgardo Minchioti, definió como “especial” la visita del mandatario y la vicegobernadora. “Es un orgullo para la zona y las instituciones escolares”, e insistió en que “no dejar desconcentrar las zonas rurales y traer viviendas al campo es algo especial, emocionante y te llena de satisfacción por tener a todas esas familias acá y que no se vayan de su lugar”.

“Es histórico. Años atrás esto era zona urbana, y ahora paso a paso está volviendo a serlo. Eso genera otras cosas, como el turismo. Le agradezco gobernador y vicegobernadora. Es histórico que las principales figuras del gobierno nos visitan, e inauguren obras que son financiadas 100 por ciento de fondos de la provincia. Gracias y estoy muy orgulloso de ser parte de este esquipo”, concluyó.

Covid

Consultado sobre el estado epidemiológico en la provincia, Bordet sostuvo que “se está estabilizando, pero no podemos descuidarnos. Tenemos que trabajar fuertemente en políticas que propendan al cuidado, a la responsabilidad de cada uno, en tomar las medidas que no son difíciles, pero son las únicas que conocemos para combatir efectivamente la pandemia que es el distanciamiento, el uso de tapabocas, las normas de aseo e higiene personal, no concurrir a reuniones o eventos sociales. Si hacemos y cumplimos eso, las posibilidades de contagiarse son menores y podemos ir volviendo progresiva y paulatinamente en la normalidad “.

Juventud comprometida

Por último, destacó el comportamiento de los estudiantes en la provincia en el marco de la conmemoración del día del estudiante y la primavera. “Salvo una excepción, quiero destacar el comportamiento de los jóvenes porque siempre se los critica y se insiste en que no toman responsabilidad. Esta vez los jóvenes entrerrianos han demostrado que han estado a la altura de las circunstancias, han festejado y celebrado el día de la primavera con un altísimo grado de conciencia de no contagiar sobre todo después las personas mayores que son las que más complicadas están con la enfermedad, y esto es digno de destacar. Estamos muy satisfechos y vemos que hay una juventud muy comprometida en la provincia de Entre Ríos”, concluyó.