Bordet destacó el apoyo del gobierno Nacional para favorecer el desarrollo de la industria entrerriana

Bordet estuvo este lunes en Seguí, donde entregó aportes para obras en el Parque Industrial de esa localidad, en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de parques Industriales, que prevé 243 millones de pesos para nuestra provincia. “Hoy, y aún lejos de estar superada la situación, nos paramos de otra manera para afrontarla y tenemos herramientas para hacerlo”, expresó.

El aporte para Seguí en concepto de cofinanciamiento con el municipio, se destinará para pavimentar, cordón cuneta de hormigón elaborado y alumbrado público del parque industrial.

Acompañaron al mandatario, la vicegobernadora, Laura Stratta; la directora Nacional de Desarrollo Regional del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, Mercedes La Gioiosa; el intendente local, Gerardo Gabriel Heberlein; el ministro de Producción, Juan José Bahillo, y el titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Treppo.

Bordet explicó que el consiste en un trabajo articulado con el gobierno nacional, el Ministerio de Producción, que a través de aportes no reintegrables da apoyo a parques y áreas industriales para poder realizar obras de infraestructura que mejoren sustancialmente las condiciones de cada uno de ellos para favorecer la radicación de empresas e industrias.

En ese marco, el gobernador informó que son 243 millones que se volcarán en Aportes No Reembolsables (ANR) a los parques industriales de Entre Ríos y resaltó que “en la gestión anterior prácticamente no tuvimos ANR, no recuerdo y que en tan poco tiempo se haya puesto en marcha habla a las claras del compromiso del presidente Alberto Fernández, del ministro (de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas para generar oportunidades en las industrias entrerrianas”.

Bordet valoró que “esto que estamos haciendo aquí con esa ANR tiene que ver con generar condiciones para que puedan instalarse nuevas empresas, para generar la posibilidad de que se favorezca la radicación de empresas y que las empresas ya radicadas tengan en el parque industrial las condiciones de infraestructura que se necesitan para poder brindar una mayor capacidad operativa de cada una de las industrias”.

En ese sentido, remarcó también el trabajo que particularmente “venimos desarrollando con el municipio de Seguí, desde el primer día de gestión entendiendo que en tiempos difíciles como los que nos tocan, en momentos bastante más complejos ante la incertidumbre que nos generó la pandemia, tuvimos la fortaleza de trabajar en conjunto con todos los intendentes de la provincia de Entre Ríos”.

Más adelante, el gobernador afirmó que la industria en la provincia de Entre Ríos por ser una provincia productora de alimentos que transforma esos alimentos primarios a través de cadenas como la aviar, por excelencia o la aviar, porcina, bovina, u otras, “generó que durante la pandemia la actividad no se resintió”, y en ese marco, explicó que “la actividad en Entre Ríos se sostuvo fuertemente incluso en el sector exportador en el primer semestre las exportaciones se incrementaron un 5,4 por ciento más que 2019; el empleo a nivel nacional cayó el 5,4 por ciento, en Entre Ríos cayó el 1,6, esto habla muy bien de nuestros industriales, del aparato productivo que ha funcionado durante la pandemia a pleno”.

Aunque, por otro lado, “tenemos que ver que hay otros sectores, como el de servicios que han tenido enormes pérdidas y perjuicios muy grandes porque la actividad estuvo paralizada hasta que cuando la situación epidemiológica lo permitió, el 4 de diciembre habilitamos la temporada de turismo y con mucho éxito, pero había que trabajar sostenidamente para lograrlo”.

Reiteró y puso de manifiesto, que pese a las dificultades “hemos encontrado un acompañamiento permanente del gobierno nacional para a través de ATP, IFE poder paliar la situación que estos sectores habían sufrido”.

Destacó también que los futuros ANR que vendrán a la provincia de Entre Ríos se trabajan de la misma manera, articulada entre municipios, gobierno de la provincia, y el gobierno nacional “entendiendo que hay que favorecer y buscar oportunidades en todo el territorio provincial”. E informó que “tenemos gestionados también para otros parques industriales, que pronto llegarán para Larroque, Lucas González, Victoria, estamos llevando a cabo este tipo de gestiones que favorecen la industria”.

Agradeció a los distintos sectores, “por el esfuerzo que hacen cotidianamente para poder llevar adelante una situación en tiempos difíciles y complejos”. Y afirmó: “Soy muy optimista con lo que va a venir el año que viene y tengo todas las energías puestas para poder llevar adelante las gestiones necesarias para poner en una senda de crecimiento a nuestra provincia y nuestra ciudades. Lo puedo decir con tanta certeza y convencimiento porque cuando uno siente el respaldo de autoridades nacionales como en este caso, gana en seguridad y gana la provincia en progreso y mejor calidad de vida para nuestros vecinos”.

Finalmente, Bordet mencionó que estuvo presente en la Asamblea Anual de la Unión Industrial de Entre Ríos, donde “conversábamos con su presidente, que ha sido reelecto, de este tipo de acciones de trabajar en conjunto entre gobierno nacional, provincial, municipios con la Unión Industrial, nuestros empresarios e industriales para poder lograr acciones que favorezcan y propendan la generación de desarrollo económico y empleo en la provincia”.

Política industrial

Por su parte, Mercedes Gioiosa, celebró la instancia porque “hemos recuperado la política industrial y esto se transformó en el impulso que ha sido este Programa el Programa Nacional de Parques Industriales que hace poquito se hizo operativo, a fines de septiembre”.

Gioiosa, se refirió a la importancia del Programa y dijo: “Estamos financiando un Programa súper Federal, 23 provincias tienen Parques Industriales, es 600 Parques Industriales a nivel país”, precisó y mencionó que “se ha priorizado a este Parque Industrial dentro del primer año en estas metas ambiciosas que tiene este Programa”.

En ese orden comentó que han “trabajado en el marco del Observatorio Nacional de Parques Industriales con cada ministro de la Producción de estas 23 provincias donde se han priorizado en el caso de Entre Ríos con 240 millones de pesos”, precisó.

La funcionaria Nacional, explicó que es el primer Parque al que se va a entregar dentro de los que mencionó el Gobernador y les dijo a las empresas que dicho Programa tiene financiamiento para cada uno de ellos. “Cuando se elige un Parque Industrial priorizado cada una de las empresas tiene créditos para aumentar su capacidad productiva no solo para las empresas que están radicadas en los parques industriales sino también impulsando la radicación de nuevas empresas en parques industriales”, precisó.

En ese orden, detalló: “Hoy está operativo un crédito a través del Banco Nación donde estamos subsidiando el 50 por ciento de la tasa de interés. Les contaba tanto para inversión una tasa del 24 por ciento donde bonificamos la mitad, es decir queda el 12 por ciento para todo lo que tenga que ver con inversiones y también para capital de trabajo una tasa que queda al 16 por ciento y esto es para hacer obra pública dentro de los parques. Es decir para que cada empresa pueda construir su nave, para que cada empresa pueda comprar su equipamiento, todo lo que haga aumentar la capacidad productiva de todas las empresas del país”.

Este programa ha sido un eje clave no solo para el desarrollo territorial del país sino también para el desarrollo industrial. Cada Parque que se fortalece son nuevas inversiones, nuevas empresas que se radican en estos dos objetivos que estamos logrando de más producción y más trabajo”, enfatizó la funcionaria del Ministerio de Producción Nacional.

Beneficios

En tanto que el intendente Gerardo Heberlein, agradeció el acompañamiento del gobernador y destacó que “lo que nos viene a anunciar el gobernador no es fruto de la casualidad, hay decisiones políticas que entienden que la industria, el apoyo a la infraestructura para la industria es fundamental para poder salir de esta situación”.

En este sentido, dijo que “en números es muy importante, el aporte consiste en 43 millones de pesos, un 10 por ciento más deberá poner el municipio donde se podrán hacer más de 1200 metros de pavimentos, más de 400 metro de cordón cuneta, 26 luminarias tipo LED, lo que redundará rápidamente en una mejora de las condiciones de trabajo de las industrias, donde el ingreso de mercadería, de insumos, la salida de productos terminados será mucho más fácil”.

Además, la obra pública “genera empleo, requiere insumos y materiales, por lo que son múltiples los beneficios que se van a dar en forma inmediata en nuestro parque industrial”.

El intendente resaltó que “hay sobrados ejemplos de los beneficios que trae la mejora en infraestructura, los caminos rurales, la extensión de la red eléctrica trifásica, que generan las condiciones y que el sector rápidamente lo devuelve con creces”. Recodo que “hemos visto producciones primarias porcinas, el sector avícola, ganadero a través de la lechería y de la producción de carne, ha aumentado entre un 300 y 700 por ciento cuando se lo dota de las condiciones de infraestructura”.

Aportes y recorrida

Durante la jornada, el gobernador entregó el aporte no reintegrable de 43 millones al parque industrial de Seguí para realizar obras dentro del parque.

También, a la Empresa Hornos Rotativos Grafo, un crédito de 1 millón de pesos en el marco del programa de asistencia financiera para el sostenimiento productivo.

Asimismo, entregó el decreto que ratifica el convenio entre la Secretaría de Energía y la Cooperativa de Servicios Públicos General San Martín, para la obra Distribución Eléctrica – Loteo Nuestra Señora de La Merced por 4.452.770 pesos.

Al cierre de la jornada, Bordet recorrió las instalaciones de la empresa incubadora de huevos, Eduardo Stretz e Hijos, cuya nueva planta tiene 350 mil huevos incubando, y el 15 por ciento se exporta a China.

Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales

En el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, se otorgan 43.318.675,13 pesos, y el municipio aporta recursos adicionales en concepto de contrapartida local por la suma de 4.813.186,13 pesos. Se prevé que las obras tendrán un impacto positivo en el Parque Industrial Seguí porque facilitará la circulación vehicular para el tránsito de mercaderías y mejorará la iluminación en el predio.

El propósito del Programa creado mediante Decreto N° 716 en septiembre de 2020 es promover el ordenamiento territorial impulsando esquemas de asociativismo y cooperativismo en procura del desarrollo industrial, de incidir en la planificación productiva local, en el desarrollo sustentable e inclusivo, incentivar la generación de empleo local y potenciar las sinergias derivadas de la localización común.

Para acceder al beneficio, el Parque Industrial debe estar inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales.

Parque industrial de Seguí

Seguí cuenta con un Área Industrial, la cual ofrece a las empresas radicadas la totalidad de los servicios de infraestructura básica (agua, desagües cloacales para tratamiento de afluentes, energía eléctrica, gas natural).

El Área Industrial posee una superficie total de 32 Has., que poseen la infraestructura básica instalada.

Se encuentra localizada en el ejido municipal de la localidad a una distancia de 1,5Km. Al Sur del radio urbano y al margen de la Ruta Provincial Nº 32 que une a Seguí con el resto de la provincia.

El Área Industrial está ubicada en el corazón del departamento Paraná, las empresas radicadas en este importante polo de producción, pueden comercializar sus productos a todo el país, inclusive el MERCOSUR, debido a su excelente ubicación geográfica. Siendo la Capital del Corredor Biocéanico, por su excelente ubicación geográfica, el Área Industrial de Seguí, está ligado a toda la Red Carretera, facilitando la comercialización de sus productos, destinados a la exportación desde la ciudad de Coquimbo (Chile), hasta San Pablo (Brasil).

El Área Industrial de Seguí, concede a las empresas radicadas beneficios, Impositivos, tributarios, operativos y laborales que repercuten directamente en la minimización del costo de producción y comercialización, lo que se transforma y traduce en importantes estrategias competitivas de precios con respecto a empresas radicadas en otros lugares del país.

Las empresas instaladas corresponden a los de rubros de Procesadoras de Oleaginosas, Industria Avícola, Postes de Hormigón, Fraccionadora de Lácteos, Muebles de Madera, Herramientas.