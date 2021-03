Bordet: “Hay una necesidad de los chicos, los papás y los docentes de reencontrarse en las aulas”

El gobernador Gustavo Bordet definió como “sumamente necesario” el inicio de clases presenciales. Destacó la modalidad de “burbujas” que se estableció en el protocolo y afirmó que seguirán dialogando con los gremios docentes. “Hay una necesidad de los chicos, los papás y los docentes de reencontrarse en las aulas”, expresó el mandatario.

Junto con la vicegobernadora Laura Stratta y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, Bordet estuvo presente este lunes en la escuela Bavio de Paraná, donde acompañó a docentes, padres y alumnos en el inicio del ciclo lectivo bajo la modalidad presencial. Dada la vigencia del protocolo para el comienzo de las clases presenciales no se realizó acto.

“Las escuelas hoy comienzan un ciclo lectivo de modalidad presencial, algo que era sumamente necesario”, afirmó Bordet y resaltó la “modalidad de burbujas”.

El mandatario se mostró “muy contento” porque “estamos logrando el retorno de todos los chicos a las aulas”. Valoró la importancia de la presencialidad “no solamente por los contenidos curriculares”, sino también “por el hecho de interactuar con sus compañeros”.

En relación a la negociación salarial con los gremios docentes, Bordet destacó que la propuesta salarial de la provincia está por encima de lo acordado en las paritarias nacionales.

“La paritaria nacional cerró con un mínimo de 31.000 pesos, y el mínimo con el aumento que estamos pagando ahora en Entre Ríos es de 32.600 pesos para un caso testigo de 20 horas. Pero si es docente de jornada completa ese mínimo asciende a 44.000 pesos”, detalló.

“Quizás no sea suficiente y hay que seguir dialogando para encontrar una salida. Pero es lo que estamos en condiciones de hacer frente, de asegurar y de pagar. No dudamos en hacerlo efectivo y por eso estamos pagando el aumento, independientemente de que nos pongamos de acuerdo. Pero mientras esto ocurre es necesario que los chicos estén en clase. No son necesarios los paros cuando estamos dialogando para encontrar una solución”, remarcó el gobernador.

Por último, reafirmó su “profundo respeto por las organizaciones gremiales”. “Vengo del sector docente porque he dado clases muchas veces, y queremos agotar todas las instancias de establecer diálogos y vínculos, y lograr un acuerdo porque entendemos que no estamos tan lejos de encontrar una solución”, agregó.

Autonomía y cuidados

Por su parte, el presidente del CGE, Martín Müller, brindó precisiones sobre los protocolos que se implementan en las escuelas entrerrianas con la modalidad de clases presenciales debido a la pandemia y dijo que el inicio de las actividades en todas las escuelas de la provincia han sido normales.

“Ha habido mucho trabajo y por eso resaltamos muchísimo lo que fueron las dos semanas previas a este 1 de marzo para organizarse las escuelas, con un buen uso de la autonomía de parte de las escuelas para que, en función de cada una de las características, se fuera dando el formato más adecuado para mantener las condiciones necesarias en las aulas y en los espacios comunes. Se está dando con una saludable normalidad este momento, que es todo un desafío para el CGE y para el gobierno de la provincia, pero por sobre todas las cosas para los equipos de las escuelas”, sostuvo.

Explicó luego que hay un marco normativo contemplado en la Resolución 117 que establece la alternancia de una semana de clases y otra de no presencialidad en la cual se desarrollan actividades que se prepararon en la semana presencial. “Obviamente que hay ciertos márgenes que habilitan, por ejemplo, en el caso de las escuelas rurales y que tienen baja matrícula, a que esa presencialidad se prácticamente plena. Pero, en términos generales, esa es la lógica con las cuales están trabajando: con un máximo de cuatro horas diarias por cada turno para garantizar las condiciones de higiene y los tiempos que se pueden estar en un espacio cerrado como es el aula. Ese es el marco general que hoy se está implementando en todas las escuelas de la provincia”, remarcó Müller.

Aclaró luego que ante la eventualidad de que ocurra un caso positivo de Covid , dado que se trabaja en burbujas, no será necesario cerrar la escuela. “Al igual de lo que sucede por fuera de la escuela, quien ha tenido contacto estrecho debe cumplir el aislamiento. En el caso de las escuelas deben ser de 14 días, para evitar cualquier otra situación. Pero sólo se aísla al grupo en el que el estudiante o el docente tienen contacto”, concluyó el titular del CGE.