Bordet instó a no asistir a eventos que se organicen de forma irregular

“La sanción por parte de la justicia federal a quienes contravengan las normas es clave para acompañar el esfuerzo de las fuerzas de seguridad y los municipios en el control de las fiestas clandestinas o encuentros masivos organizados en forma irregular”, expresó el gobernador Gustavo Bordet. Fue en respuesta a una consulta de la prensa sobre los efectos del decreto provincial puesto en vigencia este viernes.

En ese marco, instó a respetar los límites de eventos al aire libre y los aforos previstos por los protocolos en espacios cerrados.

En cuanto a las prácticas deportivas y competencias, el mandatario sostuvo que “se quieren sostener las actividades deportivas y al aire libre porque está comprobado que eso también es muy bueno para salud de las personas. Proteger nuestra salud no es solamente cuidarnos de no contagiarnos del coronavirus, si no también generar actividades físicas que prevengan otros tipo de dolencias o problemas”.

Dicho esto, advirtió que “hay que tener en cuenta que los eventos que están permitidos son sin público, con los deportistas que participan, y no de manera masiva que se realizan fuera de lo que está determinado a través de las ligas. Esto seguirá siendo así porque hay protocolos especiales que resguardan a través de testeos el hecho de evitar la proliferación de contagios”.

Disposiciones locales

Por otro lado, en cuanto a cómo se irán adoptando las medidas, el mandatario señaló que “la situación sanitaria amerita que dividamos por ciudades. No hablo de departamentos porque las distribuciones administrativas geográficas no son uniformes para todo el país. Entre Ríos es una provincia que tiene una muy buena distribución de la población, por eso hablamos más de ciudades que de departamentos”.

En ese marco, aclaró que “estas medidas de restricción de circulación son uniformes para toda la provincia y si algún intendente considera conveniente ampliar esta restricción por cuestiones sanitarias, lo podrá gestionar. Lo que no puede hacer es reducir la restricción de los horarios dispuestos para no circular”.

“Nosotros siempre articulamos con los intendentes las medidas, las consultamos y si la situación epidemiológica -porque hay que ver el dinamismo con el que se va a dar esta segunda ola de la pandemia- amerita que en alguna ciudad, de acuerdo a lo que las autoridades sanitaria detecten que hay un alerta o casos que están disparados, conversaremos con ellos y tomaremos medidas que tiendan a restringir más aún la circulación”, acotó.

Hizo notar que se refiere a la circulación “porque es allí donde está la mayor parte de los contagios, no en la actividad económica ni en la educativa; entonces es ahí donde tenemos que trabajar, siempre apelando a la responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos, de que más allá de la norma escrita, tenemos que ser responsables para no contagiar a los demás”.

Sistema sanitario

En cuanto al sistema sanitario entrerriano, aseguró que “está muy fortalecido, hemos duplicado la cantidad de camas de internación, tanto en terapia intermedia como intensiva, hemos acompañado todas las unidades críticas correspondientes. Hay un sistema que está fortalecido y preparado, la ocupación total de camas es de cerca del 60 por ciento las de terapia; pero si nos referimos a las de Covid, un 25 por ciento. Lo que sucede es que hay muchas camas que están ocupadas por otras patologías y muchas que tienen que ver con la circulación, por ejemplo, personas que ingresan con politraumatismos por accidentes, pero por lo que es Covid tenemos realmente hoy una buena capacidad de respuesta del sistema sanitario”.

“Lo más importante es anticiparse, no podemos tomar las medidas después de que ocurran los sucesos. Y es lo que estamos haciendo ahora: previendo una segunda ola que viene dándose en toda la región, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, o Brasil, y en el AMBA también. Lógicamente se va a dar en Entre Ríos y para eso tenemos que tener el sistema preparado, pero también tomar medidas anticipadas que puedan reducir la curva de contagios”, subrayó.

Transporte público

En otro orden, anticipó que “el transporte de pasajeros seguirá normalmente como está. El transporte público que está hoy garantiza que con los protocolos vigentes pueda llevarse a cabo esta actividad sin ningún tipo de problemas, al igual que con el transporte de media y larga distancia. No así aquellos ómnibus que se utilizan para contingentes turísticos, que por el decreto nacional está vedado”.

Por último, afirmó que no se contemplan restricciones nuevas para el sector de la cultura, “la capacidad de las salas es la misma que estaba, es decir el 50 por ciento; y se pueden seguir realizando de la misma manera que actualmente”.

En cuanto al sector de gastronomía, bares y otros anexos dijo que “está la posibilidad de seguir adelante con sus actividades” y, respecto al turismo, “si seguimos manteniendo de manera cuidada como se está haciendo, tampoco hay restricciones para ingresar a la provincia”.