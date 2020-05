Bordet: “Juntos vamos a transitar caminos de recuperación de nuestra Patria”

El gobernador Gustavo Bordet dirigió un mensaje a los entrerrianos con motivo del 210 aniversario de la revolución de mayo. Convocó a sostener el espíritu de los patriotas que llevaron a cabo el 25 de mayo y afirmó que “juntos vamos a transitar caminos de recuperación de nuestra Patria”.

El mandatario formuló estas declaraciones en la Plaza Mansilla, donde participó junto a la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente de Paraná, Adán Bahl, del izamiento de la bandera, y la interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de la Banda de la Policía de Entre Ríos.

“El 25 de Mayo de 1810 representa el nacimiento de nuestra Patria como Nación. Fue la voluntad de un pueblo que se convocó en la plaza frente al Cabildo. Fue la vocación de un grupo de patriotas que sostuvieron valores inquebrantables como la igualdad, como la solidaridad y el deseo de no dominación de ninguna potencia extranjera”, expresó Bordet durante el mensaje que dirigió a los entrerrianos con motivo de la fecha patria.

Allí, el mandatario resaltó que luego del 25 de mayo de 1810, “fueron muchos más los años de desunión” del país, y en ese marco sostuvo que actualmente, “a 210 años de aquella gesta” y en medio de esta “pandemia inédita”, “nos convoca ese mismo espíritu, a sostener esos mismos valores, a trabajar fuertemente apelando a la responsabilidad de cada uno, a cuidarse uno y a cuidar al otro”.

“Por eso, quiero transmitirles a todos los entrerrianos un mensaje de esperanza, que juntos vamos a ser capaces de superar esta pandemia, y que juntos vamos a transitar caminos de recuperación de nuestra Patria y de nuestra provincia, y vamos a poner entre todos el mejor y el mayor esfuerzo para salir adelante”, expresó el mandatario en vísperas del 25 de mayo.

Para finalizar, Bordet saludó a la población deseando un “Feliz día de la Patria a los entrerrianos y entrerrianas” y recordó: “La Patria somos todos”.

El gobernador estuvo acompañado además por las ministras de Gobierno, Rosario Romero; Desarrollo Social, Marisa Paira; el jefe de la Policía de la provincia, Gustavo Maslein; el asesor Cultural, Roberto Romani; la viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff.

Libertad, solidaridad y empatía

La vicegobernadora Stratta, afirmó que “los valores de mayo son los valores que hoy también necesitamos que nos interpelen en la Argentina, la libertad, la solidaridad, y la emptía”. En ese sentido, indicó que tiene que haber un Estado “empático, que pueda acompañar a los sectores que más nos necesitan, es importante estar presentes y en este contexto tan difícil seguir apelando a la responsabilidad ciudadana”.

Finalmente apeló a seguir “los valores que guiaron a mayo, que son los que nos siguen guiando hoy”.

Por su parte, el intendente Adán Bahl se refirió a esta fecha y expresó: “La Patria es un pasado compartido, que nos hermana y nos enseña que no hay futuro si no estamos todos juntos”.

Hizo una semblanza con la actualizad y afirmó: “Nos tocan atravesar tiempos complejos. Pero no es la primera adversidad que enfrenta el gran Pueblo Argentino. Aquí, en nuestra Paraná, los gestos solidarios se han multiplicado incluso más que la necesidad y eso da esperanza”. En este sentido resaltó: “Que hoy los vecinos no podamos abrazarnos no significa que no estemos todos unidos”.