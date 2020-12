Bordet: “La nueva normalidad puede ser una gran oportunidad como Región”

“El desafío es llevar adelante un modelo de producción, crecimiento y empleo. Nuestra Región Centro forma parte de una Argentina que tiene que estar más unida que nunca en estos momentos”, expresó este martes el gobernador Gustavo Bordet. Fue en la reunión junto a su par de Santa Fe, Omar Perotti, y el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo.

Ambos mandatarios, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, participaron de una nueva reunión institucional en la que se realizó el traspaso de presidencia de la Región Centro de Bordet a Perotti.

“Como región debemos trabajar articuladamente integrados a un país, a un país que tiene también a su vez un enorme desafío con el presidente Alberto Fernández, debemos trabajar para llevar adelante un cambio de paradigma e ir a un modelo de producción, de crecimiento, de generación de empleo”, resaltó el gobernador Bordet en la ceremonia al referirse a los desafíos pos pandemia.

Y agregó: “No estamos aislados como región formamos parte de una Argentina que tiene que estar más unida que nunca en estos momentos”.

El encuentro que tuvo como lema “Federalismo y cooperación estratégica, para afrontar los desafíos de la nueva normalidad”, se desarrolló este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

También participaron las vicegobernadoras de Entre Ríos Laura Stratta; de Santa Fe, Alejandra Rodenas y de Córdoba, Manuel Calvo. Y además, el intendente de Paraná, Adán Bahl, y el ex gobernador entrerriano, Jorge Busti, entre otras autoridades.

“Este año tan difícil la Región Centro siguió funcionando, reuniéndose y adaptándonos a la virtualidad que nos imponía la pandemia”, indicó y mencionó que “hemos podido desarrollar una agenda que incluyó varios temas, algunos de ellos que son novedosos porque habitualmente no se trataban”.

En otro orden, afirmó que “también, fue un año que cambió para el CFI, obviamente con la partida del ingeniero Ciácera. Quiero rendirle un sentido homenaje y reconocimiento al ingeniero Juan José Ciácera porque ha hecho mucho por nuestra provincia, por la Región Centro, y ha estado presente siempre que la situación lo ha requerido”.

Por otro lado, y dirigiéndose al nuevo titular del CFI, Ignacio Lamothe, le deseó “éxitos en tu gestión, conozco de tu capacidad al frente de la función pública cuando te ha tocado estar, conozco el trato que has tenido cuando me tocó ser intendente y estabas a cargo de la Secretaría de Relaciones Municipales de la Nación, ese trato franco, siempre predispuesto con todos los intendentes, no me cabe la menor duda que del mismo modo va a ser con los gobernadores, y por supuesto es oportuno este momento para brindarte todo el apoyo necesario para poder llevar adelante la tarea”.

El mandatario también hizo un reconocimiento al ex gobernador Jorge Busti, “que ha trabajado muchísimo desde los inicios de la Región para que hoy podamos tener una región consolidada, una región donde no solo se integra desde sus autoridades políticas sino que atraviesa también la sociedad civil de las distintas provincias, con los foros que están integrados por universidades, por empresas, por sectores, por la cultura, por la mujer ahora. Esto realmente constituye una fortaleza que nos llena de orgullo por eso este reconocimiento Jorge a vos y a todos los gobernadores que han pasado durante este tiempo por la Región Centro, porque justamente lo que nos posibilita hoy pararnos a mirar hacia el futuro”, valoró el gobernador de Entre Ríos.

Y continuó: “Un futuro que nos abre grandes esperanzas, expectativas y optimismo que tenemos por obligación que serlo después de un año difícil con dificultades que aún persisten y que continúan pero pensando que la pos pandemia nos puede ofrecer una gran oportunidad como región”, enfatizó.

“Somos una región que produce alimentos en un mundo que va a necesitar alimentos y ahí podemos tener nuestras cadenas de valor que son similares, que justamente por eso nos distingue como región para poder llegar con esta oferta exportable a distintos lugares del mundo. Como lo decía Ingancio- Lamothe-, condiciones comerciales al exterior pero también condiciones inversas hacía nuestro país. También integrando, y coincido plenamente Omar- Perotti-, con las industrias del conocimiento, la exportación software a distintos lugares del mundo es algo que no siempre está reconocido y apoyado desde los gobiernos y desde el Estado y en este sentido como región tenemos que darle un fuerte impulso”, manifestó.

En ese orden, dijo que “hemos firmado convenios de cooperación con el Consejo Federal de Inversiones y lo estamos llevando adelante. Son los desafíos que nos va a implicar la pos pandemia para poder trabajar articuladamente como región integrados a un país”.

Bordet manifestó su agradecimiento por este tiempo transcurrido y también a Omar- Perotti-, el acompañamiento que siempre lo tenemos habitualmente para poder seguir bregando por el crecimiento, por el desarrollo de nuestras provincias, por los temas que tenemos pendientes y que son el futuro de nuestra provincia, esta hidrovía Paraná-Paraguay, que como decía el gringo, siempre involucra necesariamente a Córdoba con ese proyecto que están llevando adelante del acueducto para poder tener agua potable del río, entre Santa Fe y Córdoba”.

“Son las cosas que tenemos que trabajar fuertemente y tenemos que hacerlo con esta convicción y con esta unión de región y también de país para que el futuro nos permita mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en esta hermosa zona del país”, finalizó Bordet.

La ceremonia

Los mandatarios de las tres provincias firmaron con el CFI acuerdos de cooperación recíproca; y un acta mediante la cual renovaron el compromiso de continuar trabajando en la organización de una misión comercial e institucional destinada a proseguir fomentando el posicionamiento de la producción agroalimentaria de la Región Centro en los mercados internacionales.

También, se formalizó el traspaso de la presidencia pro tempore de la Región de Entre Ríos a Santa Fe; y se concretó un homenaje en reconocimiento al compromiso y apoyo del recientemente fallecido secretario General del CFI, Juan José Ciácera.

Como cierre de esta XIV Reunión Institucional de la Región Centro, los gobernadores, acompañados por el nuevo secretario general del CFI, hicieron uso de la palabra para referirse a la importancia y los avances de esta integración regional.

Integración

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consideró que “es bueno recordar que los trabajos de integración de nuestras provincias tienen antecedentes importantes y fogoneados por quienes después le dieron identidad a la Región Centro”.

“Esto dio pie a que después la sociedad civil y cada una de las instituciones fuera permitiendo y resguardando que, independientemente de los pasos de las distintas instancias de gobierno en cada provincia, se haya podido sostener este trabajo. Creo que eso permitió que todos se sintieran un poco parte de la Región Centro y será el desafío de todos nosotros”.

Perotti afirmó que “el haber sostenido en estos años el trabajo de la Región Centro nos da la posibilidad de saber que podemos hacer cosas comunes, juntos”, aunque sostuvo que “después de este año algo cambió, y creo que muchas de las cosas que se pensaron, se soñaron y que se estaban haciendo, con lo que pasó, nos pone en la obligación de tener una mirada frente a un nuevo desafío”.

Y agregó: “Creo que a ese desafío está en tener claro que la recuperación y la salida de este momento difícil lo vamos a tener con más desarrollo federal” y que “la Región Centro tiene que tener su expresión dentro de algo más grande, que es la República Argentina. Pero sin dudas la orientación de esta salida y la posibilidad clara de recuperación económica va a guardar relación con el grado de desarrollo que podamos imprimirle y allí tenemos un desafío enorme”.

Por último, destacó: “Esto es lo que nosotros tenemos que tener muy vivo en la Región Centro, la posibilidad concreta del desarrollo de cada una de las acciones que en nuestras provincias permita arraigo, pero tener clara la visión de integración. Un país que necesita integrarse territorialmente para equilibrarse poblacionalmente. Ese creo que es el desafío y es el compromiso que desde la Región Centro queremos llevar adelante en esta etapa”.

Trabajo articulado

A su turno, el vicegobernador de Córdoba que participó del encuentro de manera virtual, Manuel Calvo, dijo que es “un orgullo estar nuevamente presente en esta reunión”, y agradeció “el trabajo que ha llevado adelante el gobernador Gustavo Bordet” como presidente pro tempore de la Región Centro, al tiempo que deseó, en nombre del pueblo cordobés y del gobernador Schiaretti, éxitos a Omar Perotti por haber asumido ese cargo.

Tras destacar el trabajo realizado por la Región Centro, el funcionario cordobés destacó el crecimiento de muchas industrias, entre ellas la metamecánica, la láctea, el turismo y la del conocimiento. “Somos una región que concentra más de 8 millones de habitantes, con un valor agregado bruto muy importante en nuestro país, que representa la posibilidad de conformar esa federalización que buscamos todos los argentinos a partir de la Región Centro y poder seguir trabajando a lo largo de los próximos años”, acotó.

“Ha sido un año totalmente atípico”, dijo y expresó su deseo de que en 2021 “podamos empezar a trabajar mucho más con los foros de la sociedad civil” para poder seguir avanzando”.

Finalmente, Calvo agradeció “a todos los equipos el trabajo realizado durante este año” y resaltó que “Córdoba se siente parte más que nunca de la Región Centro y está dispuesta a seguir trabajando fuerte en esta región que es el faro que ilumina nuestra Argentina y desde allí poder trasladar hacia el resto del país la federalización que todos estamos buscando”.

Orgullo y desafío

Región Centro un camino a seguir

Por su parte, el flamante secretario del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, manifestó su alegría por la función asignada. “Es un orgullo para mi la actividad que me encomendaron y es un desafío enorme para mi carrera profesional. Creo que con ustedes construiremos una agenda muy importante las provincias argentinas y para el país en general”, remarcó.

Felicitó a los gobernadores de la Región Centro por “sostener en el tiempo esta iniciativa y que es la región de la Argentina que mejor funciona, tiene mucho nivel de dinamismo, que institucionalmente más desarrollada está y que en el trabajo están comprometidas las superestructuras, las asociaciones de la sociedad civil, universidades y demás. Esto la vuelve una instancia interesante y muy rica para producir cosas útiles para las provincias”. Hizo referencia luego los convenios firmados al decir que “demuestra que tienen mucho soporte político por los tres gobernadores. Es un logro a destacar y que no es común en la política y construcción institucional argentina”.

“Quiero felicitar en particular al gobierno de la provincia de Entre Ríos, presidente saliente de la Región Centro, porque a pesar de la pandemia la Región Centro se siguió juntando y armaron bien el trabajo”, dijo al hacer mención también al equipo del CFI.

En otro orden, reflexionó que a la hora de comprar el mundo mira a la Argentina en regiones, cadenas de valor y de producción. “En ese sentido, es muy inteligente pensar el relacionamiento con el mundo y de la Nación desde la región porque todas las cadenas productivas conllevan un sistema logístico y productivo. Hay mucho para construir de cara a la relación con el mundo”, sostuvo al tiempo que mencionó algunos pedidos de países asiáticos misiones comerciales inversas para comprar productos en Argentina. “Concluimos que la mejor opción es ponerla a la Región Centro como interlocutor válido para armar estas rondas comerciales”, agregó.

A modo de cierre, Lamothe sostuvo que como “CFI tenemos la misión de multiplicar en el resto del país lo que ustedes están haciendo en la Región Centro. Ustedes están muy avanzados. Esta es la décimo cuarta reunión con un montón de viajes hechos, rondas comerciales exitosas y de agendas para atrás muy importante y para adelante todavía mucho más. Ratificó el compromiso de seguir apoyando esta iniciativa y de construir agendas comerciales, técnicas, de transferencia de conocimiento, con misiones inversas para adelante. El CFI seguirá siendo un aliado estratégico para esa agenda. Entre los tres gobernadores de la Región Centro coincidimos que la agenda del futuro, de la agenda de la economía del conocimiento, de la revolución de las industrias 4.0 llegó para quedarse, y el CFI tiene un rol muy importante para jugar. Asumo el compromiso de apoyar esa agenda”, aseguró.