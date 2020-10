Bordet: “Lo que determine el juez es lo que nosotros vamos a hacer cumplir”

El gobernador Gustavo Bordet explicó que la discusión en torno a la estancia Casa Nueva, de Santa Elena, es un “conflicto familiar”, y adelantó que “lo que determine el juez es lo que nosotros vamos a hacer cumplir”.

Además, Bordet descartó que se vayan a producir en Entre Ríos tomas de tierras como suceden en otros puntos del país, recordó que “la usurpación es un delito”, y pidió “llevar tranquilidad a los productores entrerrianos de que no serán vulnerados sus derechos a la propiedad”.

También contó que se comunicó con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, “y me manifestó que el presidente no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada”. “La posición del gobierno nacional es clara en este sentido”, afirmó.

En esa linea, el mandatario entrerriano diferenció los hechos que están ocurriendo en torno al acervo hereditario de la familia Etchevehere, en Entre Ríos, con “las tomas que ocurren en el Sur y lo que pasó en Guernica”. “Tienen causas que no son concurrentes”, resaltó.

“Esto es importante decirlo porque hay algún temor de que esto se repita en otros lugares de la provincia, y esto es imposible que suceda porque estamos garantizando en la provincia que no ocurran, y tampoco hay ánimo de nadie de querer intrusas campos”, dijo.

En ese marco, puntualizó que el debate en torno a la estancia Casa Nueva, de Santa Elena “tiene su origen en un conflicto familiar, un juicio sucesorio (de la familia Etchevehere) que no está resuelto”.

“Y esto no tiene nada que ver con poner en riesgo la propiedad privada de los productores entrerrianos. Hubo maniobras insidiosas a través de audios que fueron descalificativos para que se politice un tema que no debería serlo porque en Entre Ríos no hay ninguna posibilidad de que se intrusen o se usurpen campos”, hizo saber el mandatario.

Por último, valoró el accionar de la Justicia, “porque ya se ha debatido la primera audiencia ayer”, y “hoy es la audiencia donde el juez subrogante determinará si accede al pedido de los fiscales o no”. “Nosotros nos ajustamos conforme a derecho y la policía de la provincia de Entre Ríos está garantizando justamente que no se vulneren los derechos de ninguna de las partes que están en litigio”, advirtió.

“Actuaremos conforme a lo que la justicia determine y establezca, porque en definitiva más allá de los ocupantes, hay una controversia que tiene que ser resuelta. Lo que determine el juez es lo que nosotros vamos a hacer cumplir”, concluyó Bordet.