Bordet: “no hay personas internadas por Covid-19 en las terapias intensivas”

“Este dato que se registró hoy, es muy alentador. Nos señala el camino que debemos seguir recorriendo para dejar atrás la pandemia”, destacó el Gobernador. Además, dijo que “entre todos podemos hacerlo”, remarcó.

El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, se refirió esta tarde a través de las redes sociales, a la situación epidemiológica de la provincia.

Al respecto, dio a conocer un alentador dato en medio de la pandemia de coronavirus. “Por primera vez desde que empezó la pandemia, Entre Ríos no registró personas internadas por Covid-19 en las terapias intensivas”, informó.

Al mismo tiempo, destacó que el resultado se logró por diferentes factores. “Vamos por buen camino Gracias a los cuidados de todas y todos, y a la histórica campaña de vacunación que desarrolla nuestro personal de salud en cada rincón de la provincia”, resaltó el mandatario.

Asimismo, Bordet sostuvo que “si bien la ocupación de las terapias cambia constantemente, este dato que se registró hoy es muy alentador”, aclaró el gobernador e indicó: “nos señala el camino que debemos seguir recorriendo, para dejar atrás la pandemia y retomar nuestras actividades con tranquilidad”. “Entre todos podemos hacerlo”, finalizó Bordet.

En tanto, esta mañana, la Ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos, Sonia Velázquez, explicó que “estaba en comunicación con nuestro coordinador de monitoreo de Unidades Críticas de pacientes Covid y no Covid, y me informaba que hoy es el día que no estamos teniendo pacientes internados en áreas críticas por Covid en la provincia de Entre Ríos”, dijo sobre la situación epidemiológica en el territorio.

“Hemos tenido pacientes que han pasado por distintas salas, pero en las Unidades Críticas no hay pacientes Covid, es una gran noticia para todos los equipos de salud y la comunidad sanitaria” aseguró la ministra.