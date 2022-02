Bordet: “queremos una educación integrada, de calidad, y trabajamos para eso”

“Queremos una educación integrada, de calidad”, dijo el gobernador Gustavo Bordet y dio cuenta de las acciones y la inversión realizada para lograrlo, al abrir las IV Jornadas Regionales de Educación a realizarse en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

También, el mandatario destacó el compromiso docente con la educación.

Dichas jornadas son organizadas por el Consejo General de Educación (CGE), con la colaboración de la Fundación del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser) y se llevan a cabo, con un total de 2.900 inscriptos para la presencialidad, este miércoles en Paraná, el jueves en Concordia y el viernes en Gualeguaychú. El objetivo es habilitar un espacio de formación y reflexión, fomentando la participación y construcción colectiva de saberes referidos a los modos de hacer escuela en esta coyuntura.

En el Centro Provincial de Convenciones se desarrolló el acto de apertura de la Jornada que contó con la participación de la secretaria de Educación de la Nación, Silvina Gvirtz; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; y su esposa Mariel Ávila, que es presidenta ad honorem de la Fundación del Iapser .

“Quiero agradecer la presencia de la secretaria de Educación, del presidente del CGE, de Mariel que con la fundación del Iapser ha organizado, como buena docente, este acto, y a todos ustedes que están aquí presentes y a los que están conectados de manera virtual, por participar en estas jornadas que la hemos venido realizando sistemáticamente en estos últimos tiempos porque entendíamos la necesidad de poder vincular toda la comunidad educativa, previo al inicio de clases”, señaló.

Luego hizo referencia a la pandemia y señaló que “ese contacto, esa ida y vuelta que hay entre el docente y el alumno es irremplazable. La tecnología ayuda muchísimo pero la presencialidad es insustituible en la enseñanza. La labor del docente frente al aula no se puede reemplazar por una máquina. Ahí hay sentimientos, amor, pasión, en lo que se enseña y este es el compromiso que todos y todas las docentes entrerrianas tienen cuando imparten sus conocimientos en las escuelas”.

Entre los objetivos para este año, mencionó “empezar las clases el 2 de marzo, poder cumplir con un cronograma de 190 días de clases, trabajar absolutamente en todo el territorio entrerriano, incluyendo las escuelas rurales, y tener interconectado todos los establecimientos para poder llegar con el contenido curricular”.

Más adelante, hizo referencia a la inversión en infraestructura educativa. “Hemos reparado más de 400 escuelas en este tiempo de receso y estaremos inaugurando nuevas escuelas. Hay una inversión pública muy fuerte en materia edilicia y esto tiene que ver con un acompañamiento y una decisión del gobierno nacional que dispuso los recursos para llegar a cada una de las escuelas de la provincia. Nosotros también lo hacemos pero antes no teníamos este acompañamiento y se tornaba mucho más complejo poder llevar adelante las obras”.

“Además de la presencialidad, de poder tener la mayor cantidad de personas de la comunidad educativa con el calendario completo de vacunación, de tener las normas de distanciamiento y de higiene necesarias para poder convivir todavía en una pandemia que no ha terminado, sumamos que tempranamente hemos convocado a las organizaciones gremiales en enero para poder tener una discusión salarial” en el marco de “una relación de diálogo, de respeto y de entendimiento porque más allá de las tensiones que son lógicas en cualquier negociación salarial, siempre hemos arribado a acuerdos satisfactorios. Este año no va a ser la excepción”.

A ello agregó que su gestión otorgó “un aumento que permite equiparar la inflación con el año 2021 y ahora estamos discutiendo, ya de cara al corriente año, para poder tener una actualización del salario. El principal reconocimiento que el Estado debe tener con sus docentes es con buenos salarios y por eso estamos trabajando de manera temprana”.

Luego destacó la importancia de las jornadas porque posibilitan una actualización, indicando que “cambian los conceptos y para bien. Los que se van introduciendo nos hacen mejor como sociedad y como personas”. Agregó que hay temas que deben ponerse en el debate “y poder llevarlos, a través de la enseñanza, a nuestros contenidos curriculares para que podamos vivir en una sociedad más justa y más integradora”. Incluyendo entre ellos “a cuestiones que tienen que ver con rasgos de discriminación que tenemos en nuestro lenguaje. Para eso hemos suscripto un convenio con la AMIA para eliminar palabras que llevan rasgos de odio o de discriminación”.

Más adelante, el gobernador Bordet hizo referencia a un aspecto central para su gestión: la discapacidad. “Hemos trabajado muchísimo en nuestra gestión para poder tener una educación integrada. No puede haber un lugar donde se enseñe a chicos discapacitados y otro lugar que excluya a nuestros chicos discapacitados. La educación tiene que estar integrada para que podamos tener en nuestras aulas esa tolerancia y respeto para aquellos que no tienen las mismas condiciones que el otro. Esto es lo que nos iguala como sociedad y lo que nos permite entender el dolor y el sufrimiento de muchos padres que no encuentran la posibilidad de que sus hijos tengan la misma educación que cualquier chico, en cualquier lugar de la provincia o de la Argentina”.

Y otro aspecto considerado central para el gobierno provincial es el de derechos humanos. “También en el aspecto de los derechos humanos ocurre exactamente igual porque más allá de lo que algunos sectores piensan que hay que dar vuelta la página, borrar y olvidar una historia recientemente que no se enseña, es necesario ponerla en valor. Si no hay verdad y si no hay justicia, tampoco nos vamos a poder realizar en una sociedad que todavía tiene heridas abiertas y que sangran”.

En otro tramo de su alocución, hizo referencia a la importancia de las escuelas técnicas. “Para nosotros las escuelas técnicas han sido un norte, un objetivo claro porque brinda la posibilidad que en la educación secundaria nuestros alumnos puedan tener la incorporación al mercado laboral de manera directa, y particular y especialmente en las escuelas agrotécnicas. Entre Ríos tiene una distribución demográfica de la población realmente muy buena y la ruralidad es una realidad que queremos seguir sosteniéndola pero para eso tenemos que tener establecimientos educativos que formen a nuestros alumnos en las zonas rurales para que después apliquen sus conocimientos en los sistemas productivos entrerrianos”.

“En estos dos últimos años pudimos poner en marcha todas las escuelas técnicas que estaban paradas. Terminamos la escuela 100 Puerto Nuevo, de Paraná, que es única porque capacita a alumnos en materia de construcción naval y retomamos los establecimientos técnicos y agrotécnicos que estaban detenidos por falta de presupuesto de la gestión anterior y además comenzamos escuelas nuevas en Gualeguay, Victoria y Urdinarrain”, entre otras.

A continuación resaltó la importancia de una educación que permita el acceso a la universidad y en ese marco hizo referencia al sostenimiento de la Universidad Autónoma de Entre Ríos para poder brindar oportunidades de estudio.

“Queremos una educación integrada, de excelencia, de calidad. Estamos para acompañar y a mi la verdad que me satisface muchísimo que pueda ver aquí tantos docentes capacitándose, y otros de manera virtual, porque habla a las claras del compromiso que tienen con la enseñanza entrerriana y eso nos fortalece para seguir trabajando desde el conjunto y lograr esos objetivos”, concluyó el gobernador Bordet.

También participaron en la apertura de las Jornadas, las ministras de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y de Desarrollo Social, Marisa Paira; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación, Tecnología, Gustavo Marchesini. A ellos se sumaron autoridades de la Uader, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Universidad Tecnológica Nacional, funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y municipal, y docentes.

Presencia nacional

La secretaria de Educación saludó a los docentes y agradeció la invitación al gobernador Gustavo Bordet y al titular del CGE, tras lo cual los felicitó por “estas IV Jornadas Regionales de Educación.

“Quiero felicitarlos también y agradecerles a todas y todos ustedes por lo que han hecho estos dos años de pandemia, tan difíciles frente al aula, y decirles que esperamos un inicio de ciclo lectivo rico y con presencialidad plena y segura”, señaló y pidió un aplauso para los docentes, “los verdaderos protagonistas de la educación, de la mejora, que hacen que todos los chicos y chicas del país puedan aprender cada día más”

Espacio para reflexión y debate

Por su parte el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, celebró la instancia, porque “recuperar la presencialidad de estas Jornadas Regionales de Educación es algo que nos alegra muchísimo porque también es la forma que desde el gobierno provincial damos inicio a este ciclo lectivo 2022”.

“Estas instancias de reflexión, de debate, de encuentro, son una oportunidad que queremos aprovechar para pensar proyectos institucionales que nazcan de las propias escuelas y que tengan el objetivo puesto fundamentalmente en cuidar las trayectorias escolares, en que todos los niños inicien su escolaridad a los 4 años, la culminen a los 17 o 18 y mejoremos, como segundo objetivo, la calidad de los aprendizajes. Desde el Consejo General de Educación entendemos que debemos acompañar y fortalecer cada uno de esos proyectos”, dijo Müller.

Tras ello, agregó: “Este año tenemos un desafío enorme. En primer lugar, debemos seguir recuperando lo que perdimos en la pandemia pero también, consideramos que es una oportunidad para pensar en una nueva escuela inclusiva y con oportunidades para todos. Esa nueva escuela la imaginamos en las 100 Propuestas para la Educación Entrerriana y son las que estamos llevando adelante por la decisión y compromiso de nuestro gobernador”.

“Celebro poder encontramos y trabajar juntos. El sistema educativo se encuentra desde hace un largo tiempo en un proceso de transición que se ha acelerado en este tiempo de pandemia. Requiere más que nunca establecer nuevos acuerdos entre quienes lo conformamos, fortalecer el valor ético, de derecho y de producción de subjetividades y ciudadanía, debatir acerca de los modos y los formatos que adquiere la enseñanza y los aprendizajes en una cultura de conectividad y de escolaridad bimodal y poner en valor el lugar del conocimiento y los saberes culturalmente válidos”, puntualizó el titular del CGE.

Importancia de la capacitación

Por su parte, la presidente de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, celebró “ver el escenario de tantos colegas capacitándose a lo largo y lo ancho de la provincia como uno de los propósitos de nuestro gobernador en todos estos años, y que ahora -de manera presencial hace que se evidencie las ganas y el trabajo que tienen todos los docentes para empezar el ciclo lectivo”

Mencionó que estas jornadas contemplan instancias presenciales y virtuales, y que a la de este miércoles en Paraná, se suman las de Concordia y Gualeguaychú con las dos modalidades también. “De esta manera se tiene en cuenta lo global y la regionalización de los lugares para que todos puedan acceder a estas buenas capacitaciones que se darán en el marco de la pos pandemia y los proyectos y programas que se tienen para ver y pensar la educación de una nueva forma”, precisó.

En cuanto al número de asistentes, Ávila detalló que son aproximadamente 1.500 docentes que están de forma presencial en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, aunque se estima que serán muchos más los capacitados, puesto que las conferencias y paneles se transmitirán en vivo por el canal de YouTube del Consejo General de Educación y quedarán disponibles como videos para toda la comunidad educativa.

Por último, y en relación a la Fundación, sostuvo que “es uno de los desafíos que nos hemos propuesto y llevado silenciosamente adelante estos años, y que ahora se encuadra en un rol que es estar en la presidencia de la Fundación, tiene que ver con capacitaciones, la excelencia y resaltar todas las capacidades que tenemos los entrerrianos y dar aún más a nuestra sociedad”.

Las jornadas

Disertarán destacados profesionales especialistas en las temáticas: condiciones para la enseñanza y los aprendizajes, discapacidad, salud y derechos humanos, educación, trabajo y futuro, y alfabetización inicial y la alfabetización avanzada. Entre ellos la doctora en educación, Silvina Gvirtz; la especialista Sandra Nicastro; el referente en inclusión, José María Tomé y la investigadora, Beatriz Diuk.

Ejes temáticos

Condiciones para la enseñanza y los aprendizajes

Gestión educativa, experiencias y procesos de vinculación con la escuela. Mediaciones pedagógicas. Estrategias y tiempos didácticos. La evaluación educativa.

Discapacidad, salud y derechos humanos

Sujetos, salud, recreación, corporeidad y procesos del pensamiento, condiciones de accesibilidad; la igualdad como condición de ejercicio de derecho.

Educación, trabajo y futuro

Vínculos entre las instituciones educativas y el mundo laboral. Relaciones de la escuela con la industria y el sector productivo. Perspectivas entre escuela, trabajo y futuro. Relaciones entre escuelas, Institutos y Universidades: el campo laboral docente.

Alfabetizaciones

Aportes para repensar la alfabetización inicial y la alfabetización avanzada.



