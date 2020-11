Bordet, sobre la economía provincial: “Terminando el año, estamos consiguiendo ordenar las cuentas”

Mediante declaraciones radiales, el gobernador Gustavo Bordet, habló sobre el armado del PJ, la realidad económica de la provincia, y la necesidad de profundizar el proceso de reforma judicial en Entre Ríos. “No son tiempos sencillos, ni fáciles, pero estamos trabajando con intensidad resolviendo problemas múltiples, como los problemas derivados de la pandemia”, destacó.

En declaraciones a “Esto no es Tv” de Radio La Voz, Bordet expresó que “Con la asunción del Presidente Fernández, tomó nuevo impulso la obra pública, reactivando obras paradas, pero también proyectando a futuro. También estamos trabajando junto a los municipios, todo en un marco diferente, atravesados por la pandemia, por este virus que nos ha generado un esfuerzo enorme para tener una contención desde el sistema sanitario, y responder a las demandas, sin falta de camas ni falta de atención, como ocurrió en muchos países de Europa. Para esto sirvió la cuarentena: para que no haya muertes por falta de atención”, destacó el gobernador.

A pesar de que el expresidente de la Nación descuidó prácticamente todo…

“Coincido con el diagnóstico. Teníamos un país sumamente frágil cuando terminó la gestión Macri, expuestos a variables económicas y financieras, y sin atender necesidades básicas de la sociedad. Si vemos cómo estaba el sistema de Salud en Argentina, la situación era lamentable como para enfrentar la pandemia. Pero uno lo escucha, y pareciera que no pasó nada… pero pasaron muchas cosas. Se super endeudó la Argentina en 50 mil millones de dólares, todos los índices empeoraron – desocupación, pobreza – y en medio de eso, asume un presidente que tuvo que tomar decisiones muy fuertes frente a la pandemia. Todo el esfuerzo ha hecho que haya habido respuesta. Además, pese a todo, en Entre Ríos nunca se paralizó la obra pública. También producimos alimentos en la provincia, algo que tampoco se detuvo. Por eso, si uno saca el Turismo, el sector más golpeado, la actividad continuó, e incluso se aumentaron 7% las exportaciones en la provincia. Entendemos que lo que viene tiene que ser mucho mejor, en el sentido de que nos hemos preparado durante este tiempo, pese a las restricciones, para poder tener desarrollo, empleo, asistencia social y sanitaria. Y creo que esto ha sido la clave del gobierno de Alberto Fernández”.

Se está preparando la provincia para la industrialización, en leyes de inversión, ¿para que las empresas vengan?

“Estamos trabajando en varias cadenas de valor, que son las que transforman la materia prima en productos terminados. Quizá la de mayor tamaño es la cadena avícola, que exporta a más de 60 países, y cuyo proceso de industrialización genera mano de obra. Pasa lo mismo en la cadena citrícola, de vacunos y porcinos. Esto genera mano de obra aplicada al proceso industrial”.

¿Es bueno el negocio con los chinos?

“Es un proyecto que hay que atender, porque generaría volumen de exportación y de siembra. Además, se exportaría un 100%, así que no complicaría al productor local. Habrá que ver las condiciones ambientales para que sea sustentable, y luego, dependerá del acuerdo que pueda hacer Argentina con China. También en esto, la pandemia ha retardado todo el proceso que se venía dando de relaciones bilaterales. Hubiésemos podido tener mucho más interacción en rondas de negocios y ferias, algo muy importante, porque es donde logramos captar mercados, comprar insumos y maquinarias para mejorar los sistemas productivos. Pero entiendo que Argentina, y Entre Ríos, está en una buena situación para la pospandemia”, analizó.

¿Qué balance se hace en materia económica?

“Tuvimos que tomar medidas drásticas, porque la situación era difícil. Y terminando el año, estamos consiguiendo ordenar las cuentas. Ha sido una gestión ardua, con un gobierno que no ha escatimado esfuerzos. Comparo este gobierno con el anterior que me tocó, y la verdad que el apoyo financiero ha sido instantáneo” aseveró.

Y pensar que te tildaban de macrista…

“Toda la vida he tenido un sentido de pertenencia (al PJ). Me afilié en el año 1981, trabajábamos solapadamente porque no podíamos tener posiciones públicas. Me costó mucho ocupar un cargo público, no es fácil… me presenté muchas veces, ganando y perdiendo, pero siempre estuve en el peronismo. Hay posicionamientos de los que algunos quieren sacar ventaja, pero me tocó una situación muy difícil, como gobernar con un presidente con el que no coincidíamos en nada. Y uno tiene que gobernar para resolverle los problemas a la gente… fue muy difícil trabajar, porque no había recursos, ni transferencias de fondos a los municipios, cosa que este gobierno cambió completamente, en cuanto a la forma de trabajar y de generar recursos… el resto, son chicanas… son las reglas de la política. Sin embargo, cuando todo el mundo pensaba y suponía que aquí íbamos a tener un contubernio con el macrismo, sorprendimos con el primer acuerdo en el Frente de Todos… fuimos los primeros que nos sentamos con Cristina… y el articulador de todo eso fue Alberto Fernández. Más claro que eso, imposible” remarcó.

Bordet va a sorprender, ¿o va a imponerse el proyecto Concordia?

“Hay varias aristas… la primera es que desde lo político, tenemos una elección de medio término. Y estamos obligados a ganar, desde el Peronismo o el Frente de Todos. Tenemos que asegurar una victoria para el presidente, para que pueda tener la representatividad que necesita los últimos dos años. Y en esto, nadie puede desentenderse. Por eso tenemos que trabajar fuertemente en consolidar el proyecto que construimos. Yo me siento muy cómodo trabajando con esta Cámara de Diputados. Hay debate franco, y ahí es donde está representado este frente político. Y este tipo de relación hay que hacer prevalecer para el 2021”.

¿Tenés el perfil de los candidatos?

“No… eso lo vamos a definir con el Presidente. Falta mucho tiempo. “

Pero se van a ir a hablar allá.

“A ver si nos entendemos: con el presidente tenemos una línea directa, y nos pusimos de acuerdo con el Frente, cuando no era ni candidato. Ahora, mucho más fuerte que antes… y después, se abrirá un proceso de cara al 2023, donde el peronismo tiene muchos candidatos para ofrecer, todas personas jóvenes, muchos más jóvenes que yo, hombres y mujeres que vienen con mucha legitimidad como para presentarse. Ahora, cómo se ordena eso? Esa será tarea que me tocará a mí como gobernador y presidente del Partido, para llegar fortalecidos al proceso electoral. Pero no tiene nada que ver con territorio, ni con Concordia ni con Paraná. Tiene que ver con quien nos representará mejor. “

O sea que la candidata puede ser mujer

“Puede ser. Ahora va a estar vigente la Ley de Paridad, tanto para la fórmula a gobernador, como para intendente. Acá, de hecho, lo practicamos, y de 6 ministerios, 3 son hombres y 3, mujeres. Va a ser muy lindo ver esto. Ahora, desde el PJ, tenemos que llegar consolidados, y con una lista fortalecida. Al que no le guste, claramente, podrá presentarse. Siempre hemos permitido todo… el pegado… en lo que a mí me toca, en la elección pasada, en el 2019, se permitió el pegado. Todo candidato que quiso ir, pudo pegar, a nadie se le negó”.

Ayer decías que la Justicia funciona bien… es algo que me quedó dando vueltas, luego que el presidente del STJ habló de demoras en la Justicia. ¿Pensaste en algún momento en una Comisión Bicameral que pueda controlar a la Justicia?

“Creo que la Justicia funciona bien, pero tiene que funcionar mucho mejor, y falencias que tienen que ser corregidas. Hemos dado pasos importantes, como el Juicio por Jurados, un sistema que tenemos que proteger. Pero también hay elementos que tienen que ser incorporados, como la edad de los jueces, como tiene la Nación, con tope en los 75 años. Creo que también tendría que haber la posibilidad de revalidar los títulos. Cualquier persona tiene que ir capacitándose, y en esto, al Poder Judicial le corresponden las generalidades de la ley. Soy partidario de la vigencia de los institutos de la Constitución del 2008. Por eso llamamos a Concurso en el Tribunal de Cuentas, que fue por oposición, por examen y antecedentes. Y nadie objetó… más que el ser peronista. También en ese sentido voy a llamar a concurso para la Tesorería General de la Provincia, para la Contaduría, y también para la Fiscalía Anticorrupción, que hay que crear por ley. Hace rato que vengo insistiendo con estos temas… Creo que estos institutos tienen que crearse… está en la Constitución. También tenemos que trabajar en mejorar el Poder Judicial, que lo hemos estado haciendo, como en el tema de amparos. No podía ser que tres jueces resolvieran todo… pero sin embargo, cuando trabajamos sobre esto, Cambiemos no estuvo de acuerdo… curioso que pregonen una cosa, pero luego hagan otra. Repito: hay que trabajar fuertemente en reformas que garanticen la independencia real del Poder Judicial, y que las personas que se presenten tengan seguridad de que su reclamo será atendido” sostuvo.

Pasó la causa Etchevehere… ¿qué te quedó a vos de eso?

“Lo dije siempre. El respeto a la propiedad privada, en Entre Ríos, siempre se practicó, mientras estuve como gobernador, y en los anteriores. Nunca se vulneró el derecho a la propiedad privada, nunca se fomentó ningún tipo de avasallamiento. Entonces, cuando se presenta un conflicto familiar, de disputa de dinero en una familia compleja en sus relaciones, que se nutre de otros componentes políticos, ha querido instalar una idea falsa de que en Entre Ríos se iban a usurpar campos… una falacia. Querían llevar un conflicto hereditaro a politizarlo, para buscar… no sé… más privilegios de los que han tenido… o algún tipo de rédito. Yo sigo gobernando acá. Quienes estuvieron en este conflicto, tendrán que ir a dar explicaciones a Tribunales. Esa es la diferencia entre uno y otros. “

Esas cuestiones hay que resolverlas…

“Coincido. Ahora, yo estoy en la función pública desde el 2005. Y no tengo ni una sola causa ni denuncia penal, al contrario de esta familia, que tiene que dar muchas explicaciones de su accionar” remarcó el primer mandatario provincial.