Bordet y Cafiero gestionan financiamiento para obras estratégicas para Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero y avanzaron en las gestiones del financiamiento internacional de obras estratégicas para la provincia.

Luego del encuentro que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, Bordet resaltó “el trabajo codo a codo con el gobierno nacional no sólo en materia sanitaria, en el marco de la pandemia por Coronavirus, sino también en materia de financiamiento para obras estratégicas y en lo concerniente a la reactivación de la producción y la protección de las fuentes laborales”.



“Fue una charla extensa donde pudimos analizar pormenorizadamente todos los aspectos de esta situación que estamos atravesando: desde la situación epidemiológica, donde Entre Ríos viene demostrando un muy buen comportamiento, hasta aquellas otras aristas que es necesario abordar para empezar a reactivar nuestra economía”, reveló el mandatario luego de la reunión.



Bordet resaltó nuevamente “la profunda mirada federal de nuestro presidente, Alberto Fernández, y todo su gabinete”. “Esta perspectiva, y su permanente vocación de diálogo con todos los sectores, es lo que le ha permitido a la Argentina hacer frente a la crisis provocada en las economías de todo el mundo por la emergencia del Coronavirus protegiendo primero la salud y luego las fuentes laborales de los argentinos y, por supuesto, los entrerrianos”.



“En lo que hace a la situación epidemiológica, Entre Ríos denota un muy buen comportamiento general. Estamos evaluando permanentemente el impacto de la apertura de las actividades económicas, industriales y de servicios y hasta el cuadro de situación permanece estable. No tenemos hasta el momento circulación activa, y hemos podido aislar y contener los casos importados”, describió Bordet.



En ese sentido, el mandatario provincial sostuvo que “de seguir así y, de acuerdo a los lineamientos que el presidente establezca con el comité de expertos que lo viene asesorando en esta materia, estaremos en condiciones de ingresar en la siguiente etapa de la contención de la emergencia. No obstante, siempre es necesario destacar que debemos cuidar lo que logramos entre todos, porque a más libertad se corresponde también más responsabilidad”.

Financiamiento

Por otra parte, Bordet destacó que junto a Cafiero avanzaron en la priorización del financiamiento para “obras estratégicas para la provincia” ante organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Abordamos los pasos a seguir para concretar el financiamiento, a través del BID, de múltiples obras para la provincia, entre ellas, el Programa de Saneamiento Integral del Río Uruguay que comprende la construcción de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales en Concordia, Colón, San José, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú”.

“Este plan tiene una estimación de cinco años para su ejecución y una inversión de alrededor de 80 millones de pesos, y redundará en una mejora de la calidad de vida en cada una de esas ciudades ya que permitirá extender y mejorar los servicios de saneamiento y el tratamiento de las aguas residuales, creando mejores condiciones para su desarrollo. Pero por sobre todo, representa un avance muy significativo en la sustentabilidad ambiental a mediano y largo plazo sobre un bien tan preciado y fundamental para la vida como lo es el río Uruguay”, refirió el mandatario provincial.

Detalle del programa

El Programa comprende el saneamiento integral del río Uruguay en las ciudades de Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y San José. El plazo de ejecución de los proyectos es de 5 años.

El objetivo es avanzar en el saneamiento de las costas del río Uruguay contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población mediante la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de los servicios de desagüe cloacal y tratamiento de las aguas residuales en las ciudades de la provincia localizadas en la cuenca del río Uruguay. El monto del financiamiento es de 80 millones de dólares.