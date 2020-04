Boxeo: Debora Dionicius, en cuarentena, estudia y entrena en Villaguay

La villaguayense Débora Dionicius está de cuarentena obligatoria, al igual que todo el país, en su casa debido al avance de la pandemia viral llamada coronavirus. Para aprovechar el tiempo dentro de su hogar estudia y entrena.

La Gurisa, junto a su marido, decidió retomar los estudios que había dejado tiempo atrás por su carrera deportiva y ahora está cursando el último año de la Escuela Secundaria. Además no para de moverse para no perder ritmo de competencia ya que viene de ganar el Título Argentino de la división Gallo, su nueva categoría.

“Yo no terminé antes el secundario porque me fui a Buenos Aires a entrenar con la Selección Argentina. Eso fue hace unos 13 años. Dejé la escuela ya que yo tenía aspiraciones con mi carrera deportiva y siempre fue muy importante para mí. Yo en el Cenard podía seguir con los estudios, pero cuando me daban una semana yo prefería venir a visitar a mi familia y no quería seguir la escuela allá en Buenos Aires. Ahora que podemos con mi pareja nos pusimos las pilas y la vamos a terminar”, enfatizó desde Villaguay mientras cumplía con los deberes que los profesores les envían vía e-mail a los alumnos.

Además del estudio secundario, Dionicius está muy enchufada en seguir dando pasos positivos en su nueva categoría Gallo donde ahora es monarca nacional luego de haber vencido a Aixa Adema el 13 de marzo.

“Yo vengo de pelear hace poco. Ya me tomé mi descanso y comencé a entrenar en casa haciendo abdominales, gimnasia en cinta y le pego a la bolsa. Por ahí me cuesta con las comidas y más con este encierro, pero trato en lo posible no comer de noche y ahí más o menos equilibramos. Hago actividad física para no endurecerme y cuando retome no cueste tanto”, confesó y cerró: “Hace poco salí campeona Argentina en esta categoría así que estoy motivada para ir en busca de una chance mundialista. Cuando pase todo esto si Dios quiere volveremos al gimnasio para entrenar fuerte y buscar esa chance que tanto quiero”.