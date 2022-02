Boxeo: Fernando “Puma” Martínez campeón mundial Supermosca

El “Puma” Fernando Martínez hizo la “pelea de su vida” y derrotó en Las Vegas al campeón filiipino Jerwin Ancajas por puntos en una fallo unánime (118-110, 117-111 y 118-111).

El púgil ganó con claridad en las tarjetas en su primer pelea a 12 rounds.

Fernando “Puma” Martínez se consagró campeón supermosca de la Federación Internacional (FIB) con una actuación descomunal, producto de una excepcional preparación física, táctica y mental que no siempre se ve en los boxeadores argentinos que llegan a un combate de esta envergadura.

Martínez hizo la “pelea de su vida” ante un sólido campeón como el filiipino Jerwin Ancajas pese a que el pleito se pactó hace apenas un mes, lo que demuestra que su condición física ya era muy buena pese a no tener el combate asegurado.

Martínez desgastó al filipino con una presión constante que no supo de pausas ni en el último round, lo llevó a pelear al terreno que más le convenía, lo desbordó con repetidas combinaciones y revirtió las desventajas tácticas como el mayor alcance de Ancajas y su condición de zurdo, algo que suele ser un serio problema para un pugilista diestro.

El pugilista bonaerense, que por primera vez en su vida peleaba a 12 rounds, desbordó al campeón con combinaciones de ganchos, jugándose en los cruces ante un boxeador que había noqueado a seis de sus nueve retadores y no perdía hace 10 años.

Las tarjetas de los jurados: 118-110 (Steve Weisfled y David Sutherlan) y 117-111 (Max De Luca) reflejaron con claridad la superioridad del argentino, un boxeador de perfil bajo, casi desconocido inclusive para los aficionados argentinos pese a su muy buena actuación como amateur y su pasado olímpico en Río 2016.

Martínez se consagró en una ciudad que es el sueño de todos los boxeadores y su futuro es promisorio. Ya con 30 años y manejado por un excampeón mundial como Marcos “El Chino” Maidana, tiene que aprovechar este momento y, más allá de una posible revancha con Ancajas (dudosa porque subiría al peso gallo), enfocarse en peleas importantes ante rivales de fuste. Y anoche demostró que está a la altura de estos desafíos.