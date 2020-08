Boxeo: Un nocaut de Maravilla Martínez en su vuelta

A los 45 años y después de seis de inactividad, Martínez regresó a los rings en España frente a José Miguel Fandiño y lo terminó un clásico: zurdazo al cuerpo en el séptimo.

Después de seis años fuera del ring, Sergio Martínez volvió en Torrelavega, España, frente al local José Miguel Fandiño. Y con 45 años, Maravilla regresó con un triunfo soñado: por nocaut. En el séptimo asalto, el español se quedó sin nafta y el quilmeño aceleró para llevarse el triunfo.

La pálida imagen que dejó frente a Miguel Cotto en Nueva York ya no será la última del ex campeón mundial sobre un ring. En España mostró otra cara. Más lento y sin la respuesta de otros momentos, apeló a su experiencia para ganarle al “pibe de 36 años” que su promotora le puso enfrente.

Sin embargo, y como se preveía, este no es un toco y me voy. Maravilla va por algo grande, al preparación de los últimos dos años le apunta a eso: ser nuevamente campeón mundial. Tiene tiempo para preparar su cuerpo y mente para desafíos más complicados. Si bien el reloj corre rápido, Martínez no está apurado…