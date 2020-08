Breves : Accidente entre dos motocicletas

Uniformados pertenecientes al Comando Radioeléctrico se hacen presentes en la intersección de calle B. Mitre e Isaías Torres de ciudad, tras ser alertados de una colisión en el lugar. Allí, por causas que se tratan de establecer se produjo un siniestro entre dos motocicletas. Como resultado del hecho ambos conductores, dos jóvenes de 18 y 23 años respectivamente, presentaron lesiones de carácter leves.

Joven denunció que la chocaron y el conductor huyó Una joven uruguayense manifestó en redes sociales que mientras circulaba en bicicleta, “en esquina de Henry y Sagastume me chocó un auto negro con polarizados yendo a mi trabajo, así cómo me chocó siguió sin siquiera frenar, peor que a los perros” Como resultado del violento impacto le hicieron unos puntos en la ceja derecha. En cuanto a lo material su bicicleta quedó totalmente destruida. La joven pidió colaboración a los vecinos del lugar para que aporten datos del vehículo, con cámaras de seguridad o si alguien fue testigo del hecho. Desde la P.E.R. confirmaron que la mujer radicó la denuncia y se iniciaron las actuaciones correspondientes.