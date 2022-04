Breves: Principio de incendio en un taller

Este martes personal del cuerpo de bomberos tomó intervención en un principio de incendio en un taller de verificación de equipos de GNC. El mismo está ubicado en Juan José Bruno al 4.114, de Concepción del Uruguay.

Según informaron el sector que tomó fuego fue la zona donde pintan los tubos de gas. Rápidamente fue controlado por el personal del propio taller con un extinguidor. El personal del cuerpo de bomberos realizó las tareas de enfriamiento con línea 38 milímetros.

Incendio de una vivienda

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, debieron tomar intervención este martes por la mañana a raíz del incendio de una vivienda de precaras caractarísticas. El hecho tuvo lugar en horas de la mañana de este martes lo que fue alertado por un llamado al Cuartel, señalando que el siniestro se había declarado en una casa del Barrio del ex Cricuito Mena. Inmediatamente acudieron al lugar dos móviles y al arribo confirmaron que se trataba de una casilla que lamentablemente ya había sido consumida por las llamas. De acuerdo a lo señalado por vecinos del lugar, en esta vivienda de precarias características, ya no vivía nadie, que su el propietario se había retirado del lugar hace unos meses y en el interior no había nada por lo que el siniestro se presume fue provocado. Fuente 03442