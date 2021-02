Breves : Secuestran moto en la vía pública

Personal policial dependiente del Comando Radioeléctrico se hizo presente en calle Eva Perón casi Ituzaingó, donde a raíz de un llamado se tomó conocimiento de una moto en aparente estado de abandono.

Ya en el lugar se observa una moto Yamaha FZ 150 c.c., a la cual se realiza el control mediante sistema, no existiendo pedido de secuestro sobre la misma. Si bien en el lugar se hizo presente una pareja, donde uno de ellos manifestó ser el propietario, no pudo comprobarlo, ya que no tenía ningún tipo de documentación u elemento probatorio.

Lo acontecido es informado a la Fiscalía en Turno disponiendo se realicen las actuaciones correspondientes y se proceda al secuestro del rodado para establecer su propiedad y procedencia.

Chocaron una moto y un auto en el barrio 192

En horas de la noche de del pasado viernes, colisionaron una moto Yamaha Cripton en la que iban a bordo dos conductores, contra un auto Volkswagen Surán.

El hecho se produjo en el Barrio 192 de Concepción del Uruguay. Producto del impacto, sólo hay que lamentar daños materiales, los ocupantes del motovehículo resultaron ilesos. Intervino en el lugar agentes de la División de Tránsito y Comisaría Segunda, quienes hacen el croquis correspondiente del accidente y como saldo se demora a los ocupantes de la moto, por falta de registro de conducir y seguro.