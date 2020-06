Buscan a adolescente entrerriana desaparecida desde hace 12 días

Una joven entrerriana de 16 años es intensamente buscada en Buenos Aires. Se trata de Martina Farías, que hace 12 días se fue de su casa, ubicada en calle Bolivia de Lanús, y no regresó.

La adolescente vive con una amiga de su madre, que fue quien radicó la denuncia tres días después de su desaparición ante la comisaría primera de Lanús. En el caso intervino el Área de Niñez del municipio de esa localidad bonaerense. “Nosotras nacimos en Paraná pero mi mamá la envió a ella, cuando tenía nueve años, a vivir a Buenos Aires con una mujer amiga de ella”, contó Alejandra, hermana de Martina, y quien hoy vive en General Ramírez.

“Estamos desesperados porque no sabemos nada dónde está; a mí me llamaron del Área de Niñez de Lanús para avisarme que había desaparecido y yo hace cinco años que no tengo contacto con ella”, comentó la mujer. “Nuestra historia familiar es muy complicada”, aseguró.

Quienes tengan información de Martina pueden comunicarse al 0343-155096355 (Alejandra); al 011-42410049 (comisaría primera de Lanús) o cualquier dependencia policial.