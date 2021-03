Busti destacó la organización del operativo de vacunación en la provincia

El ex gobernador Jorge Busti destacó “la organización que lleva adelante el gobierno provincial en coordinación con el municipio de Paraná para atender a los adultos mayores de la forma extraordinario que lo hacen en el operativo de vacunación”.

“Mi reconocimiento y agradecimiento a la organización de la vacunación, como así también a la coordinación porque estoy en un centro municipal de Paraná”, remarcó.

“Prácticamente en 10 en una cola para registrarnos y otra para vacunarnos, y en un ambiente muy bueno y de alegría. La gente estaba contenta porque se podía vacunar”, destacó.

En ese marco, Busti destacó también “la actitud del gobierno nacional de federalizar el envío de las vacunas a las provincias”.

Por último, el ex mandatario entrerriano desestimó “los ataques que permanentemente se reciben. Me registré el primer día. Hoy me tocó a mí, pero aún no a mi mujer. Ya le tocará”, concluyó.