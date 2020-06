Cafiero ante el Senado: Argentina “ya estaba en pandemia” desde antes

El jefe de Gabinete brindó su primer informe ante el Senado. El funcionario cuestionó la herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri y afirmó que el gobierno rescata a Vicentin que estaba quebrada.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero, adjudicó a la pandemia de coronavirus la crisis económica argentina “y no la cuarentena” y reiteró la propuesta de debate a la oposición de un nuevo “contrato social”, a la vez que cuestionó la herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri y afirmó que el gobierno rescata a Vicentin que estaba quebrada y que avanzar con expropiaciones no es una “política pública”.

“Nuestro país ya estaba en pandemia cuando asumimos en diciembre del año pasado”, aseveró Cafiero en una presentación ante la Cámara de Senadores de la Nación.

El funcionario brindó su primer informe como ministro coordinador del Poder Ejecutivo Nacional, tal como lo establece la Constitución, ocasión en la que también defendió el proceso de renegociación de la deuda externa.

Y anunció que se enviará al Congreso una propuesta para normalizar la actividad de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que actualmente se encuentra intervenida.

Cafiero estuvo casi cinco horas frente a los senadores que, en su gran mayoría, siguieron la sesión y realizaron sus preguntas a través de videoconferencia.

“La pandemia y no la cuarentena es la que provocó crisis de ingresos. La pandemia es la que generó los sinsabores económicos que tenemos hoy”, argumentó Cafiero ante el recinto semivacío de la Cámara alta.

El jefe de Gabinete remarcó que “la economía, producto de la pandemia y no de la cuarentena, como se ve a nivel mundial, se ve en sensibles dificultades”.

Sostener

“En el marco de la pandemia el Estado tomó las decisiones necesarias para sostener a las familias y a las empresas que sean necesarias”, explicó Cafiero y agregó: “El Estado es el que te cuida, el mercado jamás pudo haber hecho estas políticas que nosotros estamos enumerando”.

En ese sentido, indicó que “la pandemia va a pasar” y señaló que “hay un debate profundo sobre una nueva arquitectura institucional a nivel global”.

“Está la posibilidad de generar nuevo contrato con la ciudadanía que debe reflejar tres sostenibilidades: la económica, la social y la ambiental”, enumeró. Y le propuso a la oposición “ser parte de ese debate” porque “si no hay disensos, la democracia está incompleta”.

No obstante, señaló al gobierno de Cambiemos como responsable, al menos en parte, de la actual situación económica y social de la Argentina. “Nuestro país ya estaba en pandemia cuando asumimos en diciembre del año pasado”, reflexionó Cafiero y enumeró que “pymes y comerciantes estaban desahuciados por una política de especulación financiera y de política tarifaria que los dejó al borde de la quiebra”.

El jefe de Gabinete agregó que “esa trama fue cambiando las prioridades y exigiendo a la política que dé cuenta de lo que pasaba”. La exposición de Cafiero fue duramente cuestionada por los senadores de la oposición que recibieron, a su vez, respuestas de sus colegas del Frente de Todos y del propio Cafiero, quien aclaró algunas de las acusaciones que hicieron los legisladores de Juntos por el Cambio.

El ministro se refirió, puntualmente, a la decisión del gobierno nacional de expropiar la empresa Vicentin y al anuncio del cese de operaciones de la aerolínea LATAM.

“No está en nuestra política pública avanzar con expropiaciones”, respondió Cafiero a preguntas de los macristas Alfredo De Angeli y Rodríguez Machado, y recordó que “lo que hizo el gobierno fue rescatar una empresa que estaba quebrada, que había dejado a miles de familias y a productores sin pagarles”.

Además, aprovechó para cuestionar la decisión del Banco Nación, durante el gobierno macrista, que “le dio un crédito extraordinario a una empresa sorteando todos los mecanismos regulatorios y que ahora se está judicializando”.

Sobre la línea aérea, Cafiero recordó que “hubo una asistencia de parte del Estado Nacional en mayo y en abril” de unos veinte millones de pesos”.

“Hace un mes esta empresa se presentó en bancarrota en los Estados Unidos y recién ahora vivimos nosotros ese coletazo de la industria aerocomercial”, mencionó, descartando cuestionamientos de la oposición vinculados a un supuesto destrato de LATAM a favor de Aerolíneas Argentinas..