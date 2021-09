Calendario Anses de octubre: cambian fecha de cobro de jubilados y asignaciones

A la espera del nuevo IFE 4 2021, la Anses aplicará cambios en los días de pago por los feriados nacionales de octubre 2021. Jubilados, pensionados y las asignaciones. Vea el cronograma para saber cuándo cobra.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) confirmó cambios en el calendario de pago de octubre para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

A la espera del anuncio del nuevo IFE 4 2021, las modificaciones en la fecha de pago, corresponden a los dos feriados, que tendrán lugar en la primera semana del mes:

-viernes 8 de octubre: feriado turístico;

-lunes 11 de octubre: día del Respeto a la Diversidad Cultural

Calendario de octubre ANSeS, ¿cuándo cobro?

El Ministerio de Desarrollo Social activará el viernes 15 de octubre la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar del programa Argentina Contra el Hambre para las titulares de la AUH, AUE y PnC ANSeS que cuenten con el plástico.

El décimo pago del año repetirá el armado de tres cronogramas:

PnC ANSeS: adicionará el saldo de la Tarjeta Alimentaria junto con el cobro de la prestación mensual que se inicia el viernes 1 de octubre;

AUH y AUE ANSeS con la tarjeta física: cobrarán el 15 de octubre;

AUH y AUE sin el plástico: lo harán el miércoles 21 de octubre.

Pensión no Contributiva ANSeS, ¿cuándo cobro?

El conjunto de beneficiarias de las Pensiones no Contributivas de ANSeS, activarán el calendario de pago de octubre 2021 a partir del viernes 1 con los DNI finalizados en 0 y 1.

Cuáles son las Pensiones no Contributivas ANSeS

Las Pensiones no Contributivas ANSeS son asistencias que se pagan a personas que no cuenten con recursos económicos, ni trabajo formal. Existen tres categorías:

-Pensión no Contributiva por Invalidez;

-Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos;

-Pensión no Contributiva por Vejez.

Pago de Pensión no Contributiva de octubre:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 5 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de octubre

Calendario de pago de jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados ANSeS con haberes que no superen $ 29.135:

DNI terminados en 0: jueves 7 de octubre

FERIADO NACIONAL

DNI terminados en 1: martes 12 de octubre

DNI terminados en 2: miércoles 13 de octubre

DNI terminados en 3: jueves 14 de octubre

DNI terminados en 4: viernes 15 de octubre

DNI terminados en 5: lunes 18 de octubre

DNI terminados en 6: martes 19 de octubre

DNI terminados en 7: miércoles 20 de octubre

DNI terminados en 8: jueves 21 de octubre

DNI terminados en 9: viernes 22 de octubre

Beneficiarios con haberes que superen 29.135 pesos:

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 25 de octubre de 2021.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de octubre de 2021.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de octubre de 2021.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de octubre de 2021.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de octubre de 2021.

Día 10 de Noviembre, como plazo de validez para todas las Órdenes de Pago Previsional, y

Comprobantes de Pago del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas.

Pago de AUH ANSeS de octubre 2021

Las titulares de la AUH ANSeS volverán a cobrar $ 5063 brutos, a los que se les aplicará el descuento del 20%, lo que dejará un saldo total a cobrar de $ 4050,40.

DNI terminados en 0: jueves 7 de octubre

FERIADO NACIONAL

DNI terminados en 1: martes 12 de octubre

DNI terminados en 2: miércoles 13 de octubre

DNI terminados en 3: jueves 14 de octubre

DNI terminados en 4: viernes 15 de octubre

DNI terminados en 5: lunes 18 de octubre

DNI terminados en 6: martes 19 de octubre

DNI terminados en 7: miércoles 20 de octubre

DNI terminados en 8: jueves 21 de octubre

DNI terminados en 9: viernes 22 de octubre