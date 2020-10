Cambió el horario del debut de la Selección Argentina

FIFA anunció una modificación de último momento en el cronograma y el partido de la Albiceleste en la Bombonera arrancará un poco más tarde de lo estipulado.



La Selección Argentina enfrentará a Ecuador en la Bombonera en el marco de la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericana para Qatar 2022 y la programación del encuentro sufrió una modificación de último momento.

Los dirigidos por Lionel Scaloni finalmente no saltarán al campo de juego a las 21.10, cómo estaba estipulado de antemano, sinó que lo harán a las 21.30. Un pequeño cambio que lejos está de alterar la agenda de aquellos que se preparan para seguir el regreso de la Albiceleste tras 325 días de inactividad.



El cronograma completo de la primera fecha de las Eliminatorias



Jueves, 8 de octubre

19.45 Uruguay vs. Chile (Estadio Centenario, Montevideo)

20.30 Paraguay vs. Perú (Defensores del Chaco, Asunción)

21.30 Argentina vs. Ecuador (La Bombonera, Buenos Aires)



Viernes, 9 de octubre

20.30 Colombia vs Venezuela (Estadio Metropolitano, Barranquilla)

21.30 Brasil vs Bolivia (Estadio Pernambuco, Recife).