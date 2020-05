CAME UNIDA: proponen “transparencia y un real compromiso con las Pymes”

“La Emergencia Sanitaria del COVID- 19 aceleró los tiempos, agudizó las problemáticas y expuso las falencias de una representación fallida en CAME”, expresaron los dirigentes empresarios Pyme del comercio, la industria y las economías regionales, reunidos en el nuevo espacio: CAME UNIDA. “Nos reconocemos como actores centrales de una renovación necesaria y urgente de nuestra realidad”, agrega el comunicado conocido en las últimas horas.

Integrantes de este nuevo espacio dentro de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa se manifestaron por “el desarrollo de la economía nacional, el fortalecimiento del mercado interno, la vitalidad del poder adquisitivo de los trabajadores, la promoción del crecimiento y el avance tecnológico” de la industria argentina.

Al definir su compromiso político señalaron que trabajan por una “CAME transparente y con un real compromiso con las Pymes. Reafirmamos la necesidad de refundar políticamente nuestro espacio a través de un compromiso con los tres ejes políticos virtuosos para nuestros representados: el desarrollo de la economía nacional; el fortalecimiento del mercado interno y la vitalidad del poder adquisitivo de los trabajadores y la promoción del crecimiento y avance tecnológico de nuestra industria argentina”.

El documento indica que “más allá de esta coyuntura sanitaria que confiamos se resolverá con la colaboración de todos los argentinos y con un inteligente orden de prioridades, manifestamos fervientemente la necesidad de un definitivo proceso de desarrollo económico nacional para el día después de la emergencia sanitaria. Visualizamos este compromiso como un propósito central, asumiendo que ha sido relegado como un tema pendiente en el devenir de las fuerzas nacionales y políticas en donde la visión del desarrollo nacional ha estado ausente o relegado. Esta ausencia debe culminar”.

“Como Pymes tenemos la certeza de que el fortalecimiento de una entidad gremial empresaria que represente legítimamente los intereses de nuestros representados y que sea independiente del poder político de turno no puede dejar afuera de su órbita el compromiso concreto con los principios que garantizan la prosperidad económica y los pilares de ese desarrollo nacional. Únicamente comprometidos en esta dirección, que es la misma dirección que la del bienestar de nuestras empresas, sostendremos la unidad necesaria para la reconstrucción de una Confederación Argentina de la Mediana Empresa comprometida con nuestro sector productivo”, agregan.

Asimismo, advierte que “de otra manera, y sin un entorno de políticas públicas que impulsen nuestro crecimiento y nuestra prosperidad como empresarios solo seremos una entidad preocupada en la administración de la miseria que dejan los modelos económicos que priorizan la concentración transnacional y la especulación financiera por sobre la producción nacional”.

En su tramo final, el documento señala que “aún no sabemos cuáles serán las consecuencias del proceso que estamos atravesando. Pero tenemos la certeza que el único camino para sobreponernos será mediante la reconstrucción del entramado productivo nacional, conscientes de la importancia del desarrollo PYME para asegurar una rápida recuperación de los puestos de trabajo y revitalizar los lazos sociales desde una lógica solidaria. Ya no hay más tiempo para especulaciones. No podemos seguir postergando las necesidades del sector que dinamiza la economía del país. El signo de estos tiempos es la reformulación de la matriz distributiva con perspectiva humanitaria”.