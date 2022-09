Campazzo no jugará la próxima temporada en Denver

Un equipo que se imponga desde la altura, eso es lo que proyectaron los Denver Nuggets para la nueva temporada de la NBA. Esta apuesta, según argumentaron las máximas autoridades de la franquicia, es la razón por la que se decidió no renovarle el contrato a Facundo Campazzo, que aún permanece como agente libre.

«Facu dio su alma y corazón cuando estaba aquí. Era querido en el vestuario», dijo el mánager de los Nuggets, Calvin Booth, este lunes en la rueda de prensa que se realizó en Denver, dentro del club, en una jornada oficial para los medios de cara a la nueva temporada.

Cuando fue consultado sobre por qué no se le renovó el contrato al argentino de 1,78 metro, dijo: «Como he dicho antes, queríamos intentar ser un equipo un poco más grande y no pensamos que fuera absolutamente necesario tener un verdadero base como Facu, así que tomamos la decisión de movernos en una dirección diferente».

Booth elogió al cordobés por su reacción ante la reducción de minutos en cancha el año pasado, teniendo en cuenta que es «un competidor». «Sé que probablemente quería jugar más. Pero son cosas que suceden», agregó.

Con el inicio de la NBA a la vuelta de la esquina, aún no hay nada seguro con respecto al futuro de Campazzo. La temporada comienza el 18 de octubre, y como ya dijo el cordobés, tiene intenciones de continuar en la élite del básquet otro año. Dentro de las posibilidades que salen a la luz, aparecieron equipos como San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Minnesota Timberwolves.