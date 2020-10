Cañete advirtió que IOSPER puede colapsar

El titular del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos advirtió por la crítica situación financiera que atraviesa el sistema que tiene 300.000 beneficiarios en la provincia, agravada por la inflación y la escalada del dólar. En una entrevista con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) refirió que tienen un déficit de 200 millones de pesos sólo de PMO (Programa Médico Obligatorio), que el presupuesto 2020 está casi agotado, y la necesidad de elevar las contribuciones tanto patronal como de los trabajadores. Además, aclaró que el Iosper no paga por ningún valor extra por Covid.

-¿Cómo se ha vivido el proceso inflacionario?

-Indudablemente que es uno de los flagelos que tiene el sistema, y todo el sistema de salud. Esto tiene que ver con la falta de financiamiento y el aumento de costos. Si uno toma como referencia lo que fue medicamentos en 2019 donde superamos ampliamente los 350% de incremento, esto impactó en forma directa en los recursos de la obra social, pero fundamentalmente en los primeros mese de este año, y uno lo que hace es tratar de buscar el equilibrio para aplicar algunas medidas, como reforzar la auditoria para que los pocos recursos que tiene la obra social nos permita dar respuesta a todos los afiliados.

-Pero además de la inflación hay que sumarle la disparada del dólar, ustedes tienen muchos medicamentos y elementos de la salud que se pagan en dólares.

-Un ejemplo, hay dos afiliados que reciben como prestación un medicamento de 8.600 dólares cada ampolla, el que menos recibe son 24 ampollas, estamos hablando de 206.400 dólares por afiliado. En el año, representa un millón y medio de dólares en dos afiliados. Si a esto lo traspolamos en función de lo que es el valor, la cotización del dólar en 2019, cuando comenzó, el año y hoy a 73 pesos, indudablemente que repercute en forma directa. Muchas veces tenemos reclamos de afiliados que dicen que hay prestaciones que no se cumplen, fundamentalmente con el tema de lo proveniente de las leyes especiales, reintegros o cuidadores. Nosotros tenemos un promedio de 650 cuidadores domiciliarios por mes, esto representa casi 10.500.000 de pesos al mes. Este impacto inflacionario y el impacto del dólar indudablemente de alguna manera nos va a repercutir. Muchas veces lo que hacemos es tratar de darle un poco a todos porque no hay todo para todos. La verdad es que no alcanza. Buscamos el equilibrio, manejarlo de tal manera que podamos cumplir con todos.

-Usualmente el presupuesto anual de Entre Ríos se envía en septiembre de cada año a la Legislatura ¿Cuánto fue para el Iosper y cuánto se consumió de eso?

-Fueron 7.500 millones. Prácticamente ese presupuesto está agotado, lo que hacemos es para tratar de seguir cumpliendo con todos los prestadores es utilizar partidas presupuestarias que no están usadas y mandamos a Economía pidiendo la habilitación para que esos recursos sean utilizados dentro del consumo prestacional y cumplir con todos, pero esto repercute efectivamente en la posibilidad de seguir trabajando con el compromiso que uno pretende darle a la obra social cuando asume con los prestadores, y a veces se produce esta demora en el tiempo y cuando vienen todos los reclamos.

-¿Alcanzan los recursos del Iosper para cubrir todas las prestaciones que están obligados a cubrir?

-No. Yo tuve una conversación con Eugenio Zanarini, quien está a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud a nivel nacional. El PMO establece 2600 pesos per cápita para poder brindar la prestación. Nosotros estamos en 1.800, 1.900 pesos. Tenemos una diferencia de 700 pesos por cabeza, que nos faltaría en recursos para poder cumplir por lo menos con lo que dice el PMO desde el punto de vista financiero. Si lo trasladamos por 300.000 afiliados, estamos hablando que tenemos un déficit de movida nada más para poder cumplir el PMO de 200 millones de pesos.

-¿Cuánto reciben de aportes patronales del gobierno provincial?

-En este momento estamos casi en 590 millones de pesos.

-¿Es poco?

-Sí. Si hoy se está discutiendo a nivel nacional que el sistema está por colapsar, por tres cosas que venimos planteando hace mucho tiempo: medicamentos de alto costo, las nuevas tecnologías y la aplicación de leyes especiales. Y hoy la CGT está discutiendo a nivel nacional que le va a pedir a través de un proyecto de Ley un incremento de contribución no solo a la patronal sino también a los trabajadores. Ellos están recibiendo un 9%, están planteando que los recursos no alcanzan, nosotros que tenemos el 7,5% (la patronal aporta el 4,5 y los trabajadores 3%), indudablemente que si a ellos no les alcanza el 9%, menos nos alcanza a nosotros el 7%.

-¿Y por qué esta situación? No es la primera vez que la reclaman.

-No, la venimos hablando hace mucho tiempo, lo hablamos con el gobernador. El año pasado iba a haber algún tipo de recupero, esa fue la promesa del gobernador, y no se dio en función de lo que fue la crisis de 2019, y ahora por la pandemia. Ahora, nos afecta muchísimo que el 61,1% de todo el paquete prestacional que tiene la obra social se lo brinda a 16.000 afiliados, somos 300.000, esto nos afecta en forma directa, por eso decimos uqe si no se toman medidas de fondo, si no se aplican políticas de Estado, el sistema va a colapsar en cualquier momento.

-¿Están cumpliendo con todas las sentencias judiciales?

-Estamos cumpliendo con todas las sentencias. Cuando no se cumple una sentencia al primero que denuncian es a mí, y me hacen una denuncia penal, por eso tratamos de cumplir en forma inmediata. Lo que estamos discutiendo ahora es una medida cautelar que dispone a la obra social pagar un servicio a una persona que no es afiliado.

-Esta situación de la pandemia provocó que el Iosper no tenga que abonar tantas intervenciones que se fueron postergando, algo los ayudó en ese sentido.

-Sólo en el mes de abril, fue el mes neurálgico que nosotros vimos realmente que se cumplía con todos los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional y de la Provincia, y esto repercutió y redundó en menor facturación. Fundamentalmente en todos los prestadores más grandes, los sanatorios, la Federación Médica, Colegio de Bioquímicos. Lo que nunca paró ni bajó fue medicamentos, eso es algo que la verdad nos tiene bastante preocupados, siempre va en alza. Y eso que nos pasó en abril nos permitió reacomodar y por ejemplo hoy estar pagando, en lo primeros siete días, 8.600.000 pesos de reintegros y hemos pagado 10 millones de pesos de cuidadores domiciliarios. Esos recursos nos lo permitió lo que ocurrió en el mes de abril.

-¿Cuánta gente está trabajando en el Iosper en la pandemia?

-El 30% aproximadamente. Una parte está trabajando desde la casa vía online, y el resto son personas de riesgo que no pueden concurrir. Eso nos trajo por supuesto situaciones complejas como la atención al público. Cuando todos los organismos del Estado estaban en sus casas, el Iosper nunca cerró, siempre atendió, siempre abrió sus puertas, con dificultades, con demoras, con reclamos, pero siempre estuvimos abiertos.

-¿Cuánto se provecharon sanatorios y clínicas, a su entender, de la pandemia? Porque sorprende que si uno entra a un sanatorio de inmediato tiene que pagar 1.500 peos por una bolsita que la puede conseguir por 200 pesos en el supermercado, y otras cosas.

-Lo que pasa es que la salud pasó a ser una cuestión de mercado. Nosotros no pagamos ningún kit Covid, no pagamos ningún arancel por fuera. Es más, cuando se establecen los módulos para atención de Covid, Iosper ni aplicó ninguno porque Iosper ya los viene reconociendo, por ejemplo un día de aislamiento está 10.000 pesos, lo que fijó Nación fue un valor muy similar, el día de terapia con respirador está 24.000 pesos, Iosper paga ese valor, por eso dijimos que no reconocemos a ningún prestador ningún valor Covid. Pero sí sabemos que al sector privado, a las obras sociales privadas les están cobrando generalmente un kit Covid o un valor por fuera. Indudablemente uqe la persona que está siendo atendida o el familiar, lo primero que hace es tratr de no tener inconvenientes y pagarlo. Lo hemos discutido mucho, con los médicos, con la asociación de clínicas, con los bioquímicos, y llegamos al entendimiento que Iosper no va a cubrir ningún valor por fuera de todo lo convenido.

Análisis Digital